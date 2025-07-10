Пользователи пытаются воспроизвести экзотический рецепт кофейного напитка.

Китайская соцсеть TikTok известна своей способностью генерировать вирусные тренды, большинство из которых либо вредные, либо в лучшем случае бессмысленные. Но бывают случаи, когда TikTok запускает тренд, который потенциально может принести пользу. Об одном из таких случаев сообщает Fox News.

Этим летом в соцсети стал вирусным кофейный напиток, содержащий полезный для здоровья ингредиент. Речь идет о "облачном кофе", который готовят путем размещения кофейной пены поверх кокосовой воды. Ролики с этим рецептом собрали миллионы просмотров в TikTok и на других социальных платформах.

Справка УНИАН. Кокосовая вода - это прозрачная, немного мутноватая жидкость, содержащаяся внутри молодого зеленого кокоса. Она содержит электролиты, калий и минимум калорий. Является неплохим вариантом утолить жажду.

Видео дня

Странное название напитка "облачный кофе" появилось из-за кофейной пены, которая образуется на поверхности прозрачной кокосовой воды и визуально может напоминать облака.

Как рассказал Fox News калифорнийский ученый-пищевик Брайан Куок Ле, облачный кофе готовится путем взбивания, вручную или с помощью ручного миксера, равных частей сахара, гранулированного растворимого кофе и ледяной воды. После того, как растворимый кофе смешивается до густой пены, его добавляют в стакан ледяной кокосовой воды.

"Кофейная пена медленно растворяется в кокосовой воде, создавая кремовую кофейную смесь на границе пены и кокосовой воды", - сказал он.

По словам Ле, кокосовая вода обладает полезными свойствами для здоровья: ее электролиты могут помочь вам быстрее восстановиться. Согласно исследованиям, она также помогает снизить уровень холестерина и кровяное давление.

Для тех, кто все же опасается использовать кокосовую воду, или просто не имеет возможности ее приобрести, на замену в рецепт можно добавить другие жидкости, сказал Ле.

"Кокосовую воду можно заменить любыми другими ингредиентами, такими как ледяная вода, молочные продукты, миндальное молоко или овсяное молоко", - сказал он.

Как отмечает Fox News, "облачный кофе" - один из многих кофеиновых трендов, которые приобрели популярность в социальных сетях. Прошлым летом пользователи TikTok попробовали вирусный "крекинг-латте", который многих разочаровал. А совсем недавно приобрел популярность "грибной кофе", который наоборот некоторым понравился.

Другие интересные новости о кулинарии

Как писал УНИАН, ученые обнаружили неожиданную связь между ночными кошмарами и употреблением сыра перед сном. Причина заключается в непереносимости лактозы, от которой могут страдать некоторые взрослые люди.

Также мы рассказывали о "королевском" McDonald's в США, который "порвал" TikTok. Первое, чем выделяется заведение - это его расположение в здании, которое имитирует средневековый европейский замок.

Вас также могут заинтересовать новости: