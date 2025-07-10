Командование Сухопутных войск ВСУ разъяснило обстоятельства прохождения военной службы и смерти военнослужащего Иосифа Шебештеня.

В Венгрии вызвали посла Украины из-за якобы избиения работниками ТЦК венгра на Закарпатье. В Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины категорически отвергли предположения о принудительной мобилизации, жестоком обращении или нарушении прав человека со стороны ТЦК.

Как говорится в сообщении Посольства Украины в Венгрии в социальной сети Facebook, сегодня посол Украины в Венгрии Федор Шандор был вызван в Министерство внешней экономики и иностранных дел Венгрии.

"В ходе разговора венгерская сторона выразила возмущение по поводу трагедии, произошедшей с военнослужащим Вооруженных Сил Украины Иосифом Шебештенем", - сказано в сообщении.

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В то же время, как утверждает венгерское издание MTI, на Закарпатье во время принудительного призыва был избит мужчина венгерского происхождения, что тот вскоре умер.

В этой связи, Командование Сухопутных войск ВСУ разъяснило обстоятельства прохождения военной службы и смерти военнослужащего Иосифа Шебештеня.

В частности, выражается искреннее соболезнование родным и близким погибшего военнослужащего Шебештеня, который проходил службу в составе одного из подразделений Вооруженных Сил Украины.

"Мы глубоко сопереживаем потере каждого воина, который пополнил ряды Вооруженных Сил Украины, чтобы защитить свое государство от полномасштабной агрессии", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, в Сухопутных войсках обнародовали проверенную информацию, которая уже была установлена.

Во-первых, Иосиф Шебештень является гражданином Украины.

Во-вторых, его мобилизовали в ряды ВСУ на законных основаниях 14 июня 2025 года, после прохождения медкомиссии, которая признала его годным к военной службе.

В-третьих, Шебештень был направлен в одну из воинских частей где с 15 июня проходил подготовку.

В-четвертых, 18 июня он самовольно покинул расположение воинской части, без оружия, что зафиксировано в официальном акте служебного расследования. В сообщении говорится:

"В дальнейшем выяснено, что 24.06.2025 года гражданин Шебештень Й.Й. лично обратился в приемное отделение экстренной неотложной помощи Береговской ЦРБ, где последнему был установлен диагноз: острая реакция на стресс и проведена госпитализация на стационарное лечение в Областное учреждение по оказанию психиатрической помощи г.Берегово (согласно медицинской карты стационарного больного, никаких телесных повреждений при обследовании не обнаружено)".

При этом, заключение судебно-медицинской экспертизы подтверждает, что причиной смерти, которая наступила 6 июля, стала тромбоэмболия легочной артерии, без признаков телесных повреждений, которые могли бы свидетельствовать о насилии.

"Категорически отвергаем предположения о принудительной мобилизации, жестоком обращении или нарушении прав человека со стороны ТЦК и СП или других должностных лиц ВСУ", - отмечается в сообщении.

В Сухопутных войсках заверили, что открыты к прозрачному изучению обстоятельств этой ситуации в рамках законодательства Украины и поддерживают принцип невмешательства во внутренние дела суверенных государств.

"Уверены, что объективность и соблюдение правовых процедур должны оставаться основой для любой общественной и межгосударственной коммуникации", - сказано в сообщении.

Отношения между Украиной и Венгрией

Как сообщал УНИАН, Венгрия всячески пытается вредить Украине на международной арене и блокирует инициативы по поддержке нашей страны в защите от российской агрессии.

В частности, Венгрия выступила против проекта бюджета Европейского союза на 2028-34 годы, в котором предусмотрено 100 миллиардов евро на помощь Украине.

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