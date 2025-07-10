Это дебютные устройства от новой компании бывшего руководителя Realme.

Когда речь заходит об ультрабюджетных телефонах, обычно подразумеваются девайсы до 100 долларов. Однако молодой индийский бренд Ai+ Smartphone, основанный бывшим руководителем Realme, решил показать, что такое настоящий бюджетник 2025 года.

Компания представила свои первые модели: Ai+ Nova 5G и Pulse. Первый оценили в 96 долларов, а за второй просят всего 58 долларов. Обе новинки работают под управлением операционки NxtQuantum OS на базе Android 15 и поддерживают функции ИИ, пишет Fone Arena.

Ai+ Pulse укомплектован 6,7-дюймовым IPS-дисплеем HD+ с частотой 90 Гц и яркостью 450 нит, бюджетным чипом Unisoc T6150, 4/6 Гб оперативки и всего 128 Гб встроенной памяти (но есть слот под карту памяти microSD емкостью до 1 ТБ). По части камер, есть основной сенсор на 50 Мп с ИИ-функциями и фронтальная камера на 5 Мп. Аккумулятор – 5000 мАч.

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NFC нет, зато в наличии двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, порт 3,5 мм, USB Type-C и боковой сканер отпечатков пальцев. Ai+ Pulse доступен в двух модификациях, базовая (4/64 Гб) оценена в 4999 рупий или 2600 грн. Версии 6/126 Гб будет стоить 6999 рупий (~3300 грн).

Ai+ Nova 5G может похвастаться экраном 120 Гц, более продвинутым чипом Unisoc T8200 с поддержкой сотовых сетей 5G и 8 ГБ ОЗУ. Скорость зарядки тоже больше –18 Вт против 10 Вт у Ai+ Pulse.

Старшая модель продается за 7999 рупий (~3900 грн) в комплектации 6+128 ГБ и 9999 рупий (~4800 грн) за версию 8+128 ГБ. Оба устройства пока анонсированы только для Индии. Запланирован ли выход на другие рынки, неизвестно.

Ранее в этом месяце OnePlus представила два новых смартфона с хорошим соотношением "цена-качество". Это субфлагман Nord 5 на чипе Snapdragon 8-й серии и упрощенный Nord CE5 с рекордным аккумулятором

Меж тем специалисты AnTuTu делились топом лучших Android-смартфонов 2025 года по цене-качеству. В самой дешевой категории первое место занял iQOO Z9, а в самой дорогой – Red Magic 10S Pro.

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