Следующий iPhone SE будет оснащен теми же камерами, что и iPhone 15, а за производительность будет отвечать топовый чип Apple A18.

Недавно появлялась информация, что Apple готовит презентацию нового iPhone SE на начало следующего года. Теперь надежные источники 9to5Mac раскрыли ключевые характеристики девайса. Это означает, что запуск доступного Айфона все ближе.

Начнем с экрана. Новое поколение iPhone SE получит переработанный дизайн в стиле iPhone 14. То есть телефон будет иметь 6,1-дюймовый OLED-дисплей, Face ID и лишится кнопки Home. Это большой апгрейд по сравнению с SE3, который поставляется с 4,7-дюймовым IPS-дисплеем. Правда на частоту обновления 120 Гц рассчитывать не стоит.

Что касается камеры, iPhone SE 4 получит ту же 48-Мп широкоугольную и 12-Мп фронтальную-камеру, что и базовый iPhone 15. Apple вряд ли расщедрится и поставит в устройство сверхширик или телеобъективов, но зато смартфон будет способен делать фотографии с 2-кратным "оптическим" зумом.

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Помимо этого, смартфон будет работать на новейшем чипе A18 Bionic, который установлен в iPhone 16. Это позволит ему использовать все функции Apple Intelligence, а производительности такого процессора хватит на 4-5 лет стабильной и быстрой работы. Поэтому технические ограничения с герцовкой и количеством камер можно понять.

Но, безусловно, одним из главных моментов iPhone SE 4 станет первый модем 5G от Apple. В него также входят компоненты для работы Wi-Fi, Bluetooth и GPS. Предполагается, что новый модем будет потреблять намного меньше энергии, особенно при активировании режима энергосбережения.

Напомним, вышедший весной 2022 года iPhone SE 3 оценили в 429 долларов. По слухам, новое поколение подорожает, но не сильно. Ценник ожидается в районе $459-$499.

На весенней презентации вместе с iPhone SE 3 ожидается анонс нового iPad Air. Планшет сохранит знакомый дизайн корпуса, а обновление будет в основном сосредоточено на "внутренних улучшениях".

Слухи за год до презентации iPhone 17 говорят, что iPhone 2025 будет самым интересной линейкой в ближайшие пару лет. С выходом iPhone 17 заметно обновятся камеры, в том числе "фронталка", базовые модели перейдут на 120-герцовые экраны, а Pro-модели получат увеличенный объем ОЗУ до 12 ГБ. Также появится новая модель iPhone Air.

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