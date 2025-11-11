Осенью 2026 года от Apple ожидаются всего три модели: iPhone 18 Pro/Pro Max и складной iPhone.

Компания Apple заморозила выпуск обновленного iPhone Air, сообщает The Information. По данным источника, новая версия снята с производственного графика без новой даты релиза.

Изначально новый iPhone Air планировалось выпустить осенью 2026-го года вместе с iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Fold. Однако из-за низких продаж первой модели компания пересмотрела планы.

По данным The Information, второе поколение должно было стать еще тоньше и легче, получить сверхширокоугольную камеру 48 Мп, аккумулятор большей емкости и систему охлаждения с испарительной камерой, как в iPhone 17 Pro.

При этом у модели остается шанс на возвращение: iPhone Air 2 может выйти весной 2027 года вместе с базовыми версиями iPhone 18 и iPhone 18e.

Таким образом, осенью 2026 года от Apple ожидаются iPhone 18 Pro/Pro Max и iPhone Fold, а весной 2027 года – iPhone 18, 18e и Air 2-го поколения. Ранее в сети были слухи, что начиная с 2026 года Apple разделит свою линейку iPhone между осенним и весенним запуском.

Меж тем инсайдеры понемногу раскрывают подробности об iPhone 18 Pro. По слухам, новый флагманский iPhone получит камеру с переменной диафрагмой, аккумулятор со стальной оболочкой и версию с "прозрачным" дизайном.

Эксперты делились рабочими способами, как ускорить работу старого iPhone. Если ваш смартфон стал тормозить и реагировать медленно – не спешите менять его. Чаще всего проблемы могут быть связаны с забитой памятью и кэшем.

