Аппарат оснащается экраном черно-белым "бумажный" экран и физической клавиатурой, а батареи хватит минимум на 4 дня.

Необычный смартфон Minimal Phone, представленный еще год назад, добрался до стадии релиза. Компания начала отправлять девайсы покупателям и собирает новые заказы.

Устройство примечательно тем, что оснащается экраном E Ink на 4,3 дюйма и физической клавиатурой, в стиле BlackBerry, которые были популярны до того, как появился iPhone. Новинка позиционируется как аппарат, который поможет отказаться от постоянного скроллинга лент в соцсетях, пишет The Verge.

Характеристики Minimal Phone:

Экран: 4,3", E Ink, 600×800 пикселей, 230 ppi, 4:3.

4,3", E Ink, 600×800 пикселей, 230 ppi, 4:3. Процессор: MediaTek Helio G99, Mali-G57 MP2.

MediaTek Helio G99, Mali-G57 MP2. Память: 6/8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128/256 ГБ ПЗУ, карты microSD

6/8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128/256 ГБ ПЗУ, карты microSD Камеры: 16 Мп (основная), 5 Мп (селфи).

16 Мп (основная), 5 Мп (селфи). Батарея: 3000 мАч, беспроводная Qi-зарядка на 15 Вт.

3000 мАч, беспроводная Qi-зарядка на 15 Вт. Связь: USB-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, 4G LTE, GPS, 3,5 мм, две SIM-карты.

USB-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, NFC, 4G LTE, GPS, 3,5 мм, две SIM-карты. Габариты: 142 × 78 × 8,6 мм.

Видео дня

Несмотря на то, что Minimal Phone позиционируют как смартфон для борьбы с зависимостью от соцсетей, он работает на полноценной Android 14 со всеми ее приложениями из магазина Google. Играть в игры и смотреть YouTube на нем нельзя, зато можно стримить музыку через YouTube Music и читать электронные книги.

Внутри стоит аккумулятор емкостью 4000 мАч, которого должно хватить минимум на 4 дня автономной работы. Еще смартфон получил камеру, поддержку бесконтактных платежей и пять лет обновлений ПО.

Стоимость смартфона начинается от 399 долларов (~16 000 грн). Обзоры на Minimal Phone уже доступны в сети.

После 200-мегапиксельных камер и рекордных 24 ГБ ОЗУ на рынке смартфонов намечается новый тренд. В первой половине 2025 года в продаже появится пару устройств с батареями 7000/7500 мАч, которые обычно используются в планшетах.

Если вы в поисках смартфона, который не устареет и через пять лет, эксперты AnTuTu публиковали рейтинг самых мощных и быстрых Android-устройств. На первое место вырвалсяі игровой флагман с Китая, дебютировавший несколько недель назад.

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