В мессенджере появилась возможность редактировать голосовые сообщения, а также писать в личку каналам.

В Telegram вышло новое большое обновление, которое привнесло в мессенджер множество новых функций и затронуло голосовые сообщения, опросы, интерфейс и многое другое.

Одно из новшеств - возможность писать личные сообщения каналам. Теперь подписчики могут связаться с админами, не имея их контактов. Кнопка с иконкой чата появится внизу канала, если владелец включит эту опцию в настройках. Все входящие сообщения будут отображаться отдельно от обычных переписок, а админ сможет даже установить плату звёздочками за каждое сообщение.

Другим важным апдейтом стал редактор голосовых сообщений. Telegram наконец-то добавил возможность обрезать их, если вдруг на последних секундах записи что-то пошло не так. Достаточно нажать на кнопку паузы, вырезать нужный фрагмент с помощью ползунков и дозаписать его заново.

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Появился и новый вариант интерфейса для групп с ветками: теперь доступен формат с вкладками сверху, а не сбоку, как это есть по умолчанию.

К тому же, Telegram улучшил отправку фото. По умолчанию мессенджер сжимает изображения, но теперь доступна ручная отправка в HD-качестве. При редактировании фото достаточно нажать на значок SD или выбрать "Отправить в высоком качестве" при прикреплении файла.

Владельцам iPhone добавили возможность отправки медиа из сторонних приложений напрямую в редактор историй Telegram через кнопку поделиться.

И напоследок: в опросах теперь можно указывать до 12 вариантов ответов, а сами опросы сохранять в избранное для быстрого доступа.

Ранее мы рассказывали, что Илон Маск заплатил Telegram 300 миллионов долларов за интеграцию его ИИ Grok в мессенджер, но вскоре сам миллиардер заявил, что непосредственное соглашение ещё не подписано.

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