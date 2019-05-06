НБА: Денвер обыграл Портленд, Торонто победил Филадельфию в матчах плей-офф (видео)

Счет в обеих сериях стал равным - 2:2.

Накануне завершились два поединка плей-офф НБА. В рамках четвертьфинальных серий "Денвер" обыграл "Портленд", а "Торонто" одолел "Филадельфию". Счет в обеих сериях стал равным - 2:2, сообщает официальный сайт НБА. «Портленд» – «Денвер» 112:116 (33:29, 30:28, 14:27, 35:32), серия: 2-2 «Потрленд»: МакКоллум (29), Лиллард (28 + 7 передач), Амину (19 + 8 подборов), Кантер (5 + 10 подборов), Харклесс (4) - старт; Коллинс (4), Карри (16), Тернер (0), Худ (7) «Денвер»: Мюррэй (34), Миллсэп (21 + 10 подборов), Йокич (21 + 12 подборов + 11 передач), Харрис (14), Крэйг (3) - старт; Пламли (4), Моррис (2), Бизли (6), Бартон (11) «Филадельфия» – «Торонто» 96:101 (21:24, 24:23, 30:28, 21:26), серия: 2-2 «Филадельфия»: Батлер (29 + 11 подборов), Редик (19), Харрис (16), Эмбиид (11 + 8 подборов + 7 передач), Б. Симмонс (10) – старт; Эннис (9), Монро (2), Скотт (0), Марьянович (0). «Торонто»: Леонард (39 + 14 подборов + 7 потерь), Марк Газоль (16), Лаури (14 + 7 передач), Грин (11), Сиакам (9) – старт; Ибака (12 + 9 подборов), Ванвлит (0), Пауэлл (0), Маккоу (0).

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