18-летняя украинка Ястремская проиграла 37-летней Серене Уильямс в третьем круге Australian Open

Встречались спортсменки, представляющие два разные поколения.

На центральном корте Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне завершился поединок между 18-летней украинкой Даяной Ястремской и 23-кратной обладательницей титулов на турнирах Большого Шлема Сереной Уильямс. Победу со счетом 6:2, 6:1 одержала американка, которая, таким образом, вышла в четвертый круг Australian Open - 1/8 финала.

Поединок продолжался 1 час 7 минут. Украинка очень нервничала и начала матч со счета 0:4. Впоследствии Даяна все же совладала с эмоциями и сумела навязать борьбу оппонентке, запомнившись несколькими яркими розыгрышами. Ястремская записала на свой счет 2 эйса при 8 двойных ошибках, 14 виннеров и 26 невынужденных ошибок. Американка оформила 8 эйсов при одной двойной ошибке, 20 виннеров и 13 невынужденных ошибок.

После матча Серена утешила проигравшую украинку, которая с трудом сдерживала слезы.

Для 18-летней Даяны Ястремской турнир в Мельбурне стал вторым из серии Большого Шлема, где она выступила в основной сетке. Ястремская сенсационно вышла в третий круг, оформив победы над Самантой Стосур (Австралия) и Карлой Суарес-Наварро (Испания).

По итогам турнира Ястремская претендует на попадание в топ-50 рейтинга WTA и новый личный рекорд. На данный момент лучший результат Даяны – 57-е место.

Стоит отметить, что Серена Уильямс старше Ястремской больше чем в два раза: украинке 18 лет, а американке - 37.

Как сообщал УНИАН, ранее на этом же центральном корте Australian Open украинка Элина Свитолина выиграла в очень сложном матче третьего раунда, обыграв китаянку Чжан Шуай.