На Закарпатье болельщики избили футбольного арбитра (фото)

Инцидент произошел в матче Высшей лиги чемпионата области.

Матч чемпионата Высшей лиги Закарпатской области между командами ФК "Карпаты" (Дубовое) и ФК "Поляна" завершился дракой, в ходе которой был избит главный арбитр матча.

Об этом сообщает zakarpattya.net.ua.

Болельщики "Карпат" остались недовольны работой рефери. Драку удалось остановить только после вмешательства полиции.

По данным Федерации футбола Закарпатья, в избиении рефери также принимал участие бывший главный тренер "Карпат".

Данный инцидент будет рассмотрен на совместном заседании КДК и Федерации футбола Закарпатья. По его итогам будет принято решение о мере наказания для клуба.

Как сообщал УНИАН, ранее украинскому арбитру "дали леща" после матча УПЛ.