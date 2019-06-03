На Закарпатье болельщики избили футбольного арбитра (фото)
19:32, 03 июня 2019Футбол
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Инцидент произошел в матче Высшей лиги чемпионата области.
Фанаты избили арбитра матча Карпаты (Дубовое) - Поляна / фото: zakarpattya.net.ua
Матч чемпионата Высшей лиги Закарпатской области между командами ФК "Карпаты" (Дубовое) и ФК "Поляна" завершился дракой, в ходе которой был избит главный арбитр матча.
Об этом сообщает zakarpattya.net.ua.
Болельщики "Карпат" остались недовольны работой рефери. Драку удалось остановить только после вмешательства полиции.
По данным Федерации футбола Закарпатья, в избиении рефери также принимал участие бывший главный тренер "Карпат".
Данный инцидент будет рассмотрен на совместном заседании КДК и Федерации футбола Закарпатья. По его итогам будет принято решение о мере наказания для клуба.
Остановить драку удалось после вмешательства полиции / фото: zakarpattya.net.ua
Как сообщал УНИАН, ранее украинскому арбитру "дали леща" после матча УПЛ.
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