Украинскому арбитру "дали леща" после матча Премьер-лиги

Неизвестный ударил рефери Виктора Копиевского после матча "Арсенал-Киев" - "Черноморец".

Главному арбитру матча 28-го тура украинской Премьер-лиги "Арсенал-Киев" - "Черноморец" (3:3) Виктору Копиевскому после окончания поединка "дали леща" в раздевалке.

Об этом в Facebook сообщил журналист Константин Андриюк.

По словам Андриюка, пока неизвестно, кто этот человек, который ударил арбитра.

"После матча "Арсенал-Киев" - "Черноморец" в раздевалку арбитров зашел человек и дал вкусного леща рефери матча Виктору Копиевскому. Кто этот человек, пока неизвестно. Одни мои источники говорят, что это болельщик, другие - что он из структуры "Арсенала-Киева", - написал журналист.

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Андриюк также объяснил, за что именно досталось арбитру:

"Леща арбитр получил, очевидно, за назначенный пенальти в ворота киевского клуба на последних минутах матча".

По словам Андриюка, в комитете арбитров ФФУ должны знать, кто применил физическую силу по отношению к Копиевскому:

"О применении физической силы арбитр Копиевский отметил в своем рапорте. Очевидно, в комитете арбитров знают, кто этот человек и как он попал в раздевалку арбитров. Но молчат. Так удобнее".

УНИАН ранее также сообщал о том, что испанского арбитра отстранили от работы из-за рукоприкладства.