До 50% посетителей спортзалов во время кардиотренировки (на эллипсе, велотренажере или беговой дорожке) постоянно смотрят в телефон. Однако этого делать нельзя.

Физическая активность необходима для здоровья человека, однако тренировки должны быть правильными, иначе это принесет больше вреда, чем пользы.

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Врач-невролог Валерий Черненко рассказал, какие ошибки в спортзале могут стоить человеку здоровья, пишет Zdorovia.com.ua.

Он отметил, что до 50% посетителей спортзалов во время кардиотренировки (на эллипсе, велотренажере или беговой дорожке) постоянно смотрят в телефон. Однако этого делать нельзя.

"Если вы будете ходить, гулять, тренироваться глядя, на экран телефона, заработаете хроническую травму шеи. А бегать с телефоном и вовсе запрещено! Будет болеть шея, спина и голова", - сказал он.

Специалисты давно описали синдром "текстовой" шеи (TextNeck), который появляется, если человек часто и долго находится в "позе креветки"- смотрит в телефон или сидит за компьютером. В этих случаях шея испытывает нагрузку, превышающую обычную в четыре раза.

У людей с таким синдромом может часто болеть голова, наблюдаться повышенная утомляемость, защемление нерва, грыжа межпозвоночного диска. Кроме того, "текстовая" шея ускоряет появление второго подбородка.

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Автор: Виктория Гордиенко