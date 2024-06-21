Это касается не только военнослужащих Сил обороны, а всех бойцов, которые были на фронте.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил о необходимости организовать надлежащую психологическую реабилитацию бойцов, которые возвращаются с фронта. В частности, 60% тех, кто совершает домашнее насилие, являются военными.

"Домашнее насилие только с начала года увеличилось на 14%, и цифра растет", - сказал он в интервью "Радио свобода".

По его словам, это касается не только военнослужащих Сил обороны, а всех бойцов, которые были на фронте.

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"Она (психологическая реабилитация, - УНИАН), я считаю, сейчас в зачаточном состоянии. Если мы не подберем специалистов, не научим их, то будем иметь большие проблемы после окончания войны", - добавил глава МВД.

Клименко пояснил, что человек с ПТСР или другими ментальными изменениями после войны "может быть или алкоголиком, или наркоманом, или может пойти в криминальную среду, или все это будет объединено между собой".

"Часть людей после войны научились хладнокровно убивать, из этого их надо будет вытаскивать", - подчеркнул министр.

Домашнее насилие

Согласно исследованиям, каждая четвертая женщина в мире подвергалась домашнему насилию. Однако согласно опросам ООН, подавляющее большинство опрошенных граждан Украины считают, что женщина не должна терпеть насилие, чтобы спасти семью.

В 2022 году в Министерстве внутренних дел Украины презентовали мобильное приложение для реагирования на случаи домашнего и гендерно обусловленного насилия.

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