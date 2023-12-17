Отмечается, что устройства были обнаружены в кабинете главнокомандующего сегодня.

В кабинете главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного нашли прослушивающие устройства.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в военных кругах. По данным источника, обнаруженные устройства для считывания информации изготовлены из элементов неустановленного образца, что не позволяет идентифицировать того, кто установил приборы.

"Эти устройства были обнаружены сегодня при подготовке кабинета к работе", - уточнил собеседник издания.

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Кроме того, по данным "Украинской правды", прослушивающие устройства также найдены и у сотрудников Залужного.

Недавние действия и высказывания Залужного

Немецкое издание Welt сообщало, что Залужный планирует контрнаступление в следующем году, а в настоящее время, по данным издания, ВСУ накапливают для этого силы.

Кроме того, в ноябре Залужный написал статью и дал интервью западным изданиям, где рассказал о своих ошибках, рисках позиционной окопной войны и о том, что необходимо для победы над РФ.

После этого свою точку зрения на происходящее на войне высказал украинский президент Владимир Зеленский. Стоит заметить, что взгляды Залужного и Зеленского несколько отличались. Затем в информационном пространстве начали распространяться слухи о якобы глубоких разногласиях между Залужным и Зеленским. Были даже данные о том, что президент хочет уволить Залужного с должности главнокомандующего.

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