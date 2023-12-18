Это помещение долгое время не использовалось.

Средство для прослушивания было найдено вчера в том кабинете, который должен был сегодня использоваться в 7 часов утра для встречи.

Об этом сказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в разговоре с журналистами, видео которой распространило "РБК-Украина".

"Это то помещение, которое я должен был использовать сегодня. В нем вчера в ходе проверки нашли (речь идет о прослушивающем устройстве - УНИАН)", - сказал он.

При этом добавил, что есть несколько мест, где он работает. По его словам, в этом кабинете он "давненько не был". При этом отметил, что "прослушка" была не в одном месте. "Но проверили и нашли. Это не только у меня, там разветвлено было", - сказал Залужный.

На вопрос, мог ли это кто-то из работников Генштаба сделать, ответил, что нет и добавил, что "с ушами уже давно не работаем".

Залужный считает, что эту историю расценивает "как войну". По его словам, следствие должно исследовать, что это было.

По его словам, это помещение использовалось и раньше, но долгое время было не задействовано для работы. Он сомневается, что в этом кабинете могла озвучиваться информация, являющаяся государственной тайной. "Не думаю. Это помещение и раньше использовалось. Только перерыв был довольно существенным. Поэтому это просто уже под мою встречу, видимо, готовились", - сказал Залужный.

"Прослушка" в кабинете Залужного

Как сообщал УНИАН, сегодня Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил, что элементы оборудования для снятия информации обнаружили 18 декабря.

При этом отметили, что устройства для прослушивания были установлены в кабинетах, предназначенных для работы главнокомандующего Вооруженных сил Украины и работников аппарата обеспечения его деятельности.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по статье 359 ч. 2 (незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

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