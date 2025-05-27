Рассказываем, как прописка влияет на право собственности.

Владельцам жилья важно знать, влияет ли прописка на право собственности. Адвокат адвокатского объединения "Globa&Globa" Иван Краснов рассказал УНИАН все, что стоит знать касательно этого вопроса.

Право собственности на квартиру и прописка - что нужно знать

"Прописка - это советский термин, которого нет в украинском законодательстве. Современный термин, который есть в нашем законодательстве, - "регистрация места жительства". Но в быту слово "прописка" продолжают активно использовать", - отметил он.

По словам адвоката, регистрация места жительства или пребывания регулируется постановлением Кабмина №265. Законодательство предусматривает, что если лицо проживает в каком-то месте более 30 дней, то оно обязано там зарегистрироваться. Человек, зарегистрированный в определенном жилом помещении (квартире или доме), получает право на законных основаниях там находиться - проживать, пользоваться помещением.

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Краснов добавил, что стоит различать категории лиц, зарегистрированных по определенному адресу, в разрезе соотношения с владельцем жилья:

члены его семьи;

наниматели помещения.

Адвокат объяснил, на что дает право прописка.

"У членов семьи и нанимателей будут разные права. О том, какие права имеют члены семьи собственника жилья, говорится в 156 статье Жилищного кодекса", - подчеркнул он.

В частности, такие лица имеют право:

Пользоваться жильем наравне с собственником (если при заселении не было подписано соглашение о порядке пользования помещением).

Могут вселять в занимаемое ими помещение других членов семьи, если собственник недвижимости на это даст согласие (согласие собственника не требуется, если речь идет о вселении к родителям их детей в возрасте до 18 лет). Кроме того, прописанные члены семьи без согласия собственника жилья могут прописать своих детей.

Если семейные отношения с собственником жилья прекратились, то лица все равно не теряют право пользоваться помещением, которое они занимают.

Когда речь идет о нанимателях, то их права, как правило, регулируются договором найма, заключенным с собственником или его представителем. Но основное их право, предусмотренное законодательством, - пользоваться помещением. А детали относительно пользования жильем могут быть прописаны в соглашении.

Теперь перейдем к тому, как прописка влияет на право собственности.

Дает ли прописка право на квартиру

По словам Краснова, "прописка" не влияет на право собственности и не дает право на долю в квартире или в доме, поскольку регистрация места жительства предоставляет только право на пользование помещением.

"Мнение об имеющихся правах на долю в квартире, если есть "прописка", - пережиток Советского Союза, во времена которого не было права на частную собственность. В СССР жилые помещения не передавались в частную собственность, а физические лица заселялись в жилье на основании ордеров, которые выдавались на него (иногда - и на членов его семьи), а затем должны были там прописаться", - объяснил он.

Как добавил адвокат, позже, когда Украина стала независимой, благодаря такому ордеру граждане получили право на приватизацию жилья, то есть смогли получить его в частную собственность. Приватизация осуществлялась на лиц, указанных в ордере и прописанных в квартире. Сейчас право на частную собственность является самостоятельным и незыблемым, и регистрация места жительства не дает лицу права на долю в жилье.

Кроме того, как оказалось, ошибочно считать, что прописка дает право на наследство.

Когда прописка дает право на наследство - разоблачение мифа

Краснов подчеркнул, что смерть собственника жилья никоим образом не влияет на право зарегистрированного лица пользоваться таким жильем, и неважно, гражданин был родственником умершего или нанимателем. Однако после смерти собственника право собственности на жилье получат его наследники. К новому владельцу перейдут и, в частности, обязанности наймодателя (это предусмотрено в 814 статье Гражданского кодекса).

"Фактически лица, которые "прописаны" в жилье и пользуются жилым помещением, даже в случае смерти собственника имеют право и в дальнейшем там жить, пока у жилья не появится новый владелец, с которым потом пользователям нужно будет оформить свои отношения - к примеру, продолжить с ним договор найма или изменить его, или и в дальнейшем просто проживать вместе как членам семьи", - объяснил Краснов.

Адвокат добавил, что вопросы наследования урегулированы 6 книгой Гражданского кодекса. Для вступления в наследство предусмотрен механизм, согласно которому наследник обязан в течение 6 месяцев после смерти наследодателя подать нотариусу или в в орган местного самоуправления заявление о принятии наследства. Но такое заявление не нужно подавать наследникам, которые постоянно проживали вместе с наследодателем на время его смерти (об этом говорится в части 3 статьи 1268 ГКУ). Считается, что такие лица автоматически приняли наследство.

Они должны обратиться к нотариусу с заявлением "Об оформлении принятого наследства". Срок подачи документа не ограничен 6 месяцами. Именно регистрация места жительства по одному адресу является подтверждением постоянного проживания наследников с наследодателем.

справка Иван Краснов Адвокат адвокатского объединения "Globa&Globa" Иван Краснов Иван Краснов учился в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко. Специализируется на налоговом и корпоративном праве, занимается представительством в судах. Работает в Адвокатском объединении "Globa&Globa".

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