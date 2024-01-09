Для урегулирования кредитных вопросов военнослужащим следует пользоваться законами Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", "О потребительском кредитовании", а также Гражданским кодексом Украины.

В соответствии с ЗУ "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" (ч. 15 ст. 14) военнослужащим, призванным на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, на все время их призыва, штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в том числе банками, и физическими лицами, а также проценты за пользование кредитом не начисляются.

Можно ли не платить кредит? Нет, нельзя

Но здесь есть "но". Эта норма не касается кредитов на жилье или транспорт.

Давайте разберемся с вышеизложенным.

На кого распространяется? На военнослужащих-лиц, проходящих военную службу. А вот на военнообязанных и резервистов (простыми словами: людей, которые находятся в запасе/военном резерве ВСУ и не являются мобилизованными) действие нормы не распространяется. Можно ли не платить кредит? Нет, нельзя. Указанная норма не освобождает военнослужащего от уплаты самого тела кредита – то есть той суммы, которая была получена им в кредит в банке. Какие санкции перестают начисляться? Согласно ЗУ "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" военнослужащему не начисляются:

проценты за пользование кредитом;

штрафы и штраф за невыполнение обязательств.

Если человек мобилизован с 24 февраля 2022 года, то с этого времени он имеет право на льготу

Приведу пример: если человек мобилизован с 24 февраля 2022 года, то с этого времени он имеет право на предусмотренную льготу. Если человек мобилизован, условно, с 01 марта 2023 года, то с этой даты он имеет право на такую льготу.

Кроме этого, есть общая норма абсолютно для всех граждан Украины (П. 18 "Заключительных и переходных положений" Гражданского кодекса), согласно которой в период действия в Украине военного положения и в тридцатидневный срок после его прекращения, в случае просрочки заемщиком выполнения обязательств по кредиту, должник освобождается от ответственности, определенной статьей 625 ГК Украины, а также от обязанности уплаты в пользу кредитодателя (заимодателя) неустойки (штрафа, пени) за такую просрочку. Такие платежи, уплата которых предусмотрена соответствующими договорами, начисленные включительно с 24 февраля 2022 года за просрочку исполнения (невыполнение, частичное исполнение) по таким договорам, подлежат списанию кредитодателем (заимодателем).

Это касается кредитов как гражданским лицам, так и военным. Если банки начисляли вам неустойку (штраф, пеню), 3% годовых, инфляционные убытки (ст. 625 ГК), то знайте, что это сделано с нарушением указанной нормы. Такие санкции подлежат списанию.

Что с ипотекой? Здесь работает закон "О потребительском кредитовании". Он является специальным законом в данном случае и содержит ряд заключительных и переходных положений, которые приняты специально для регулирования кредитных вопросов во время военного положения.

Если банки начисляли неустойку, это сделано с нарушением. Такие санкции подлежат списанию.

Итак, что он предусматривает?

Во-первых, определяет "защищенную категорию" людей, которая может на некоторое время приостановить погашение задолженности. В такую категорию входят:

а) военнослужащие ВСУ, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов специального назначения, государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, которые проходят военную службу на территории Украины;

б) военнослужащие, ставшие лицами с инвалидностью вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, или вследствие заболевания после увольнения их с военной службы, связанного с прохождением военной службы;

в) члены семей военнослужащих, погибших, умерших или пропавших без вести;

г) лица, находящиеся в плену, лица, с которыми потеряна связь, лица, пропавшие без вести.

Самостоятельно кредитор не в состоянии установить принадлежность потребителя к "защищенной категории". Поэтому здесь важна коммуникация

Во-вторых, предоставляет право потребителя, который относится к защищенной категории (или его близкие лица) и имеет желание на период действия военного положения прекратить взаимодействие с кредитором, уведомить кредитодателя о таком волеизъявлении и о принадлежности потребителя к защищенной категории.

Конечно, самостоятельно кредитор не в состоянии установить принадлежность потребителя к "защищенной категории". Поэтому, здесь важна коммуникация и действие с обеих сторон.

Для этого военнослужащий должен письменно (с помощью любого средства коммуникации, реквизиты которого размещены на сайте финучреждения, с предоставлением копий подтверждающих документов) сообщить кредитодателю о своей принадлежности к защищенной категории.

В частности, такими подтверждающими документами являются:

для военнослужащих ВСУ: подписанная командиром (начальником, руководителем) или лицом, которое его замещает, соответствующего структурного подразделения, в котором проходит службу такой военнослужащий, или руководителем территориального центра комплектования и социальной поддержки, который осуществил мероприятия по призыву потребителя на военную службу, скрепленная гербовой печатью справка по форме, установленной приложением № 2 к Закону "О потребительском кредитовании";

для военнослужащих, которые стали лицами с инвалидностью вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, или вследствие заболевания после увольнения их с военной службы, связанного с прохождением военной службы, - удостоверение инвалида войны;

для членов семей военнослужащих, погибших или умерших, - удостоверение члена семьи погибшего;

для лиц, находящихся в плену, лиц, с которыми потеряна связь, лиц, пропавших без вести, для членов семей военнослужащих, пропавших без вести, - информация, предоставленная государственным предприятием, которое выполняет функции национального информационного бюро, о том, что лицо содержится в плену или находится в заложниках государства-агрессора, или включено в реестр как такое, с которым потеряна связь, или пропало без вести.

Потребитель, утративший принадлежность к защищенной категории, обязан уведомить об этом кредитодателя

В свою очередь, кредитор обязан разместить на главной странице своего веб-сайта адрес электронной почты, местонахождение и номер телефона (горячей линии, контакт-центра), по которым принимаются такие уведомления потребителей.

Следует заметить, что потребитель, потерявший принадлежность к защищенной категории, обязан уведомить об этом кредитодателя в течение 30 календарных дней со дня потери принадлежности.

Вещи, о которых пойдет речь дальше – касаются не только военнослужащих, а всех граждан Украины.

Закон (пункт 7-1 "Заключительных и переходных положений") предусматривает возможность проведения реструктуризации долга по договорам о потребительском кредите, который не обеспечен залогом (ипотекой). Однако, провести такую реструктуризацию возможно при наличии еще нескольких условий, в частности, но не исключительно: должно отсутствовать судебное решение о взыскании с потребителя задолженности или соответствующее исполнительное производство; местом постоянного проживания или покинутым местом постоянного проживания потребителя является территория Украины, где ведутся (велись) боевые действия, или временно оккупированная РФ; по состоянию на 23 февраля 2022 года у потребителя отсутствует просроченное денежное обязательство и тому подобное.

Чтобы инициировать процедуру реструктуризации долга, необходимо подготовить соответствующее заявление и подать его кредитору в бумажной или электронной форме.

Также закон предусматривает, что уплату по кредитам, обеспеченным ипотекой, можно отсрочить. В период действия в Украине военного положения и в течение 90 дней после его прекращения или отмены заемщик или его представитель вправе обратиться к кредитору с заявлением о приостановлении уплаты денежного обязательства (основной суммы кредита, процентов, комиссий и других платежей) по договору о потребительском кредите, предметом обеспечения по которому является недвижимое имущество, например, квартира или частный дом и т.п. (п. 8 заключительных и переходных положений ЗУ "О потребительском кредитовании").

Должник имеет право просить банк о полном, или частичном приостановлении уплаты за кредит

Простыми словами, такой должник имеет право просить банк о полном, или частичном приостановлении уплаты за кредит. Например, у вас есть возможность выплачивать только проценты - можно договориться об этом с финучреждением-кредитором.

Но! Речь лишь о приостановлении уплаты долга, а не освобождении от него.

Для обращения в банк с просьбой приостановить обслуживание кредита, необходимо существование хотя бы одного из следующих признаков:

недвижимое имущество, по состоянию на день подачи такого заявления, расположено на временно оккупированной территории или на территориях активных боевых действий;

недвижимое имущество повреждено в результате вооруженной агрессии РФ (под поврежденным понимается недвижимое имущество, которое может быть восстановлено исключительно путем капитального ремонта или реконструкции);

недвижимое имущество уничтожено в результате вооруженной агрессии РФ (под уничтоженным подразумевается недвижимое имущество, восстановление которого путем текущего или капитального ремонта или реконструкции невозможно или экономически нецелесообразно).

Поэтому вместе с заявлением нужно подать документы, подтверждающие факт повреждения или уничтожения имущества.

В любом случае, должникам, которые в силу тех или иных обстоятельств не могут пока обслуживать свои финансовые обязательства, советую качественно коммуницировать с банком-кредитором, иметь на руках пакет документов, который подтвердит ваш статус и обстоятельства невозможности платить кредит, подготовить письменное заявление-уведомление и направить его в банк.

Ни один банк не сделает это за вас. Если вы военнослужащий и у вас есть возможность самому заняться этим вопросом, обращайтесь в банк самостоятельно. Если у вас есть близкие люди (жена/муж/родители/дети), вы можете оформить доверенность и предоставить им право вести ваши банковские дела.

Надежда Грищенко, адвокат, юрист Ario Law Firm