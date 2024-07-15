За непрохождение ВВК наступает уже отдельная ответственность на следующем этапе общения с ТЦК, возможно, даже уголовная.

Штраф за необновление данных и непрохождение военно-врачебной комиссии (ВВК) - это разные вещи, отметил адвокат Олег Мицик в эфире Ранок.LIVE.

Он отметил, что за необновление данных Территориальные центры комплектования и социальной поддержки могут выписать только один штраф, в то же время за непрохождение лицом военно-врачебной комиссии на следующем этапе общения с ТЦК и СП предусматривает отдельную ответственность.

"Необновление данных является законченным административным правонарушением после завершения срока в 60 дней. И за это правонарушение штраф может быть только один. А предусмотрен ли будет штраф за непрохождение ВВК? Это же разные вещи. Лицо должно было обновить данные, а ВВК будет проходить только в следующей процедуре, когда его каким-то образом пригласят в ТЦК", - сказал Мицик.

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Однако по поводу количества штрафов заметил, что у граждан могут быть другие нарушения, как то:

отсутствие военно-учетного документа при себе;

непребывание на учете вообще;

неявка по повестке о вызове в ТЦК;

отказ от совершения каких-то действий во время контактирования с ТЦК, например, отказ от прохождения ВВК.

"Я уже встречал практику о том, что в отношении лиц, которые отказываются или систематически нарушают правила воинского учета, возбуждаются уголовные производства по статье 337 УКУ (Уклонение от воинского учета)", - отметил адвокат.

Мицик напомнил, что по 16 июля включительно граждане могут обновить данные, в том числе через "Резерв+". Необновление данных - это нарушение законодательства, предусматривающее административную ответственность и верхняя граница штрафа - 25,5 тыс грн. По его словам, правонарушителю предоставляется 15 дней с момента вынесения постановления о наложении штрафа, чтобы добровольно оплатить штраф в так называемом "льготном режиме" - 17-25 тыс грн. Если штраф не уплачен, то дело передадут в исполнительную службу и взыскание в таком случае будет в двойном размере, отметил адвокат.

"Я рекомендую пользоваться для проверки, открыто ли исполнительное производство, или системой Дія, или заглядывать в автоматизированную систему исполнительных производств, где по своей фамилии можно отследить, открывается ли в отношении тебя исполнительное производство", - посоветовал Мицик.

Мобилизация и воинский учет в Украине

Как сообщал УНИАН, новый закон о мобилизации в Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Согласно этому документу, все военнообязанные, резервисты и призывники должны обновить свои учетные данные в течение 60 дней - до 16 июля 2024 года. Это можно сделать тремя способами: посетить ТЦК, ЦНАП, или онлайн в приложении Резерв+.

В последние дни в Украине наблюдаются огромные очереди военнообязанных в ТЦК и ЦПАУ.

Вчера член комитета Верховной Рады Украины по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР Олег Синютка предположил, что около 6-7 миллионов украинцев не успеют обновить данные в ТЦК. Он считает, что надо продлить срок, который сейчас составляет 60 дней для обновления информации военнообязанного.

Народный депутат от фракции Слуга народа Александр Федиенко отмечал, что все военнообязанные, которые не обновят данные до 16 июля, автоматически становятся уклонистами и подпадают под штрафные санкции. За уклонение от обновления военно-учетных данных предусмотрен штраф в размерах от 17 тысяч до 25,5 тысяч гривен.

По словам адвоката Сергея Старенького, только болезнь может быть уважительной причиной несвоевременного обновления данных в ТЦК и СП. По словам адвоката, отсутствие человека в Украине, отсутствие интернет-связи или отсутствие возможности доехать до ТЦК не является уважительной причиной.

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