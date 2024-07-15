Адвокат назвал уважительную причину несвоевременного обновления данных в ТЦК

Сейчас только болезнь может быть уважительной причиной.

Только болезнь может быть уважительной причиной несвоевременного обновления данных в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), что предусмотрено законом о мобилизации. Об этом заявил адвокат Сергей Старенький в эфире КИЕВ24.

"Я думаю, что у этих людей будут определенные сложности с тем, чтобы объяснить, почему в течение 60 дней они не смогли выполнить свой долг, который предусмотрен законом. Действительно основанием для признания, скажем так, уважительности таких причин может быть только болезнь", - сказал он.

По словам адвоката, отсутствие человека в Украине, отсутствие интернет-связи или отсутствие возможности доехать до ТЦК не является уважительной причиной.

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"Сейчас только болезнь может быть такой уважительной причиной", - добавил Старенький.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, юрист компании "Столичная правовая группа" Владимир Прядка рассказал, что в случае необновления своих данных военнообязанные могут быть привлечены к административной ответственности, и таким лицам грозит наказание в виде штрафа в размере от 17 тысяч гривен.

Он обратил внимание, что к статье 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях есть примечание, которое определяет, что "положения статей 210 и 210-1 не применяются, то есть штраф не налагается, в случае возможности получения держателем Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов персональных данных путем электронного взаимодействия с другими реестрами или базами данных, держателем которых являются государственные органы".

Прядка пояснил, что, "теоретически, представитель ТЦК по каждому конкретному случаю необновления военно-учетных данных должен был бы зайти на другой реестр и посмотреть, нет ли там информации о месте жительства, е-мейл и телефон человека".

В этой связи, он привел пример: "Если вы являетесь зарегистрированным ФОПом, зайдя даже в публичный единый государственный реестр юридических и физических лиц - можно найти ваши данные, которые нужно указывать при обновлении", - сказал он.

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