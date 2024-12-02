Бронь от мобилизации теперь будет оформляться иначе.

Мобилизация в Украине, как и военное положение, продлены и продолжаются. Это значит, что все военнообязанные мужчины от 25 до 60 лет могут быть призваны в ряды ВСУ, кроме тех, кто получил бронь. УНИАН выяснил, как это сделать в конце года.

Какие предприятия могут оформлять бронь от мобилизации - список требований

С 1 декабря 2024 будут действовать новые правила, по которым сотрудники имеют право получить бронь от мобилизации. Для того чтобы дать такой статус человеку, компания должна соответствовать новым критериям, а именно:

платить налоги и сборы - 1.5 млн евро в год или больше;

принимать поступления в валюте другой страны - 32 млн евро в год или больше;

быть стратегически важным с точки зрения экономики для страны и общин на территории Украины;

исправно выплачивать ЕСВ и не обладать задолженностями;

обладать статусом резидента "Дія Сіті";

поставлять связь и интернет.

Также бронирование от мобилизации могут получить частные компании, если обеспечат среднюю зарплату за последний квартал минимум 20 000 гривень и окажутся честными плательщиками налогов без задолженностей. Причем, последний пункт касается не только частных, а всех без исключения предприятий.

Видео дня

До 28 февраля 2025 года все предприятия и организации, которые получили статус критически важных, обязаны подтвердить его, чтобы получить возможность бронировать сотрудников.

Кто имеет право на бронь при мобилизации в Украине

Те, кто может рассчитывать на бронь от мобилизации, должны выполнить ряд требований от государства. Им необходимо:

находиться на воинском учете и обновить данные;

официально работать в госорганах или на предприятии, которое имеет статус критически важного;

не быть в розыске;

получать минимум 20 000 гривень в месяц.

Важно понимать, что последний пункт не относится к сотрудникам предприятий, являющихся коммунальными или государственными, а также к некоторым учреждениям и организациям.

Некоторым людям доступна даже стопроцентная бронь от мобилизации - профессии для такой привилегии должны быть следующими:

госслужащий категории "А";

руководитель областной и\или районной организации;

глава областного, районного, сельского и поселкового совета;

мэр города;

бенефициарный владелец критически важного предприятия;

член наблюдательного совета;

работник критически важного предприятия ТЭК;

технический работник оператора мобильной связи и интернета;

работник специализированного учреждения ООН;

представитель международной организации.

Также существует такое понятие как "50% бронь от мобилизации". Ее можно оформить для госслужащих категории "Б" или "В", представителей других органов власти, полицейских, прокуроров, работников Национального антикоррупционного бюро Украины, Генерального бюро расследований, Бюро экономической безопасности Украины, работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям или сотрудников органов местного самоуправления.

Кроме того, к тем, кто попадает под бронь при мобилизации, относят работников предприятий, признанных критически важными, исполнителей различных проектов помощи международного масштаба и лиц, которые занимают те или иные должности в представительствах иностранных компаний и организаций, также это касается сотрудников Красного Креста и других гуманитарных организаций.

Как проверить бронь от мобилизации и что делать, пока оформляются документы

Адвокат Татьяна Савченко эксклюзивно в комментарии УНИАН рассказала, что делать, если мужчина оформляет бронирование от мобилизации 2024. Она объяснила, что во время того как рассматриваются документы на оформление бронирования, лицо не имеют права мобилизовать. Тем не менее, юрист предупреждает, что гражданина могут забрать в ряды войска в период, когда бронь закончилась, а новую не оформили.

Есть промежуток времени, во время которого нельзя подать новое заявление на бронь - "зазор" примерно в пять дней. И в это время человек не защищен от мобилизации.

Важно понимать, что гражданина могут забрать в армию, пока документы на бронирование не поданы, их не рассмотрели, и бронирование не предоставлено.

Вас также могут заинтересовать новости: