Бронированию смогут подлежать не более 50% военнообязанных сотрудников критически важных предприятий, но будут и исключения.

Уже с 1 декабря в Украине изменится порядок бронирования военнообязанных. После этого некоторые категории граждан потеряют отсрочку от мобилизации.

Военный адвокат и юрист Центра оказания поддержки ветеранам Роман Лихачев в интервью NV рассказал, каких изменений ждать украинцам.

Адвокат заявил, что измененный порядок бронирования военнообязанных предусматривает процесс аннулирования отсрочек. Он будет происходить в условиях окончания срока их действия, завершения предприятием производства товаров или выполнения работ на нужды армии, лишения учреждения статуса критически важного или его ликвидации, увольнения военнообязанного, а также временного прекращения действия трудового договора.

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Лихачев объяснил, что органы, которые определяют критическую важность предприятий, могут следить за их соответствием критериям в любое время. Если предприятие потеряет этот статус, то и его сотрудники уже не будут иметь отсрочек и могут быть мобилизованы.

Он поделился, что бронированию будут подлежать работники критически важных предприятий с заработной платой, которая превышает размер минимальной по Украине, умноженной на коэффициент 2,5 (20 тысяч гривень). Эти сотрудники обязаны стоять на воинском учете и иметь уточненные военно-учетные данные. Также они не должны находиться в розыске.

Адвокат подчеркнул, что бронированию смогут подлежать не более 50% военнообязанных сотрудников критически важных предприятий, у которых нет других оснований для отсрочки. Он отметил, что в постановлении Кабмина не указан возраст, по которому людей будут считать военнообязанными.

В некоторых случаях количество забронированных военнообязанных сотрудников может быть больше, если соответствующее решение утвердит министр обороны. Тем не менее в постановлении не указано, в связи с чем может быть принято такое решение, добавил адвокат.

За списки сотрудников, которые подлежат бронированию, продолжат отвечать руководители органов власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, напомнил юрист.

Отмечается, что с 1 декабря бронировать сотрудников будут через портал "Дія". От подачи соответствующих заявок до постановки военнообязанных на спецучет будет проходить до 72 часов. По словам Лихачева, если человек приходит в ТЦК для того, чтобы стать на учет и получить бронь, его могут сразу мобилизовать.

"Один из коррупционных рисков - момент с ТЦК. Люди пришли становиться на воинский учет для бронирования. По одному предприятию сразу всех мобилизовали, потому что решения еще нет, а по другому - дали стать на воинский учет и пройти бронирование. То есть человеческий фактор так и не убрали", - рассказал юрист.

Помимо этого Лихачев напомнил, что предприятиям, у которых статус критически важных действовал до 30 ноября 2024 года, продлят его автоматически до 31 декабря 2024 года.

Адвокат подчеркнул, что пока нет четких критериев определения критичности предприятий. Их должны установить в течение 10 дней со дня вступления в силу постановления.

Кроме того, предусмотрен пересмотр принятых решений об определении предприятий критически важными в течение 3 месяцев. Им нужно будет подтвердить свой статус до 28 февраля 2025 года. Имеющиеся отсрочки останутся в силе в течение срока, на который они были предоставлены, но не позднее чем до 28 февраля.

Изменения в процедуре бронирования - что известно

Напомним, что Кабинет министров Украины сделал более четкой процедуру бронирования военнообязанных на период военного положения. Этот процесс изменится с 1 декабря 2024 года.

Позже в СМИ появилась информация о том, что работники критически важных предприятий, которые трудоустроились после 18 мая 2024 года, якобы не подлежат бронированию. В Министерстве экономики Украины опровергли это заявление.

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