Правоохранители завели два уголовных дела – в связи с жестоким обращением с животным и нападением зооактивистов на обидчика собаки.

В Одесской области полиция начала расследование по факту жестокого избиения собаки породы хаски, произошедшего 31 января в селе Холодная Балка Беляевского района.

Читайте такжеВо Львове трагически погиб известный миротворец и медик МайданаКак сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, к правоохранителям обратилась 56-летняя местная жительница с заявлением о том, что 67-летний сосед жестоко избил ее собаку.

«Мужчина, проживающий недалеко от потерпевшей, граблями избил собаку, которую отвезли на лечение в ветклинику. Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили, что гражданин, о котором шла речь, сделал это, потому что поймал соседскую хаски в своем хозяйственном помещении, где она задушила около 20 птиц», - заявили в полиции.

По словам мужчины, животное наносит ему подобный ущерб не впервые, потому что постоянно «бегает голодным».

Также полицейские узнали, что хозяйка животного, увидев, как избили собаку, обратилась за помощью не только в полицию, а и к зоозащитникам.

«К мужчине приехали неизвестные, избили его и бросили в снег», - рассказали в главке.

По факту жестокого обращения с животным в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины. По факту нападения на мужчину - по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд экспертиз.

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, вчера, после того как, информация об избиении собаки получила огласку, в Беляевский район приехало много волонтеров, активистов, неравнодушных людей, чтобы «провести беседу» с мужчиной, который ее искалечил. В социальных сетях и Telegram-каналах тиражируется видео того, как неизвестные «воспитывают» его при помощи мертвой курицы (тычут ею в лицо и пр.).

На место зоозащитники вызвали правоохранителей, которые забрали мужчину в отдел полиции. При этом, по словам волонтеров, полицейские заявили, что забирают мужчину, чтобы защитить от активистов.

Также местные жители рассказали, что вышеназванный злоумышленник избивает животных не впервые.

Как утверждает волонтер Елена Корень, хаски-самец, о котором идет речь, впервые сбежал из дома на запах самки, и остановился возле ворот вышеназванного злоумышленника.

«Эта тварь (подозреваемый – УНИАН) поймала малыша на удавку и начала жестоко избивать. Соседи увидели этот ужас, начали снимать на телефон и отбили животное в тот момент, когда это ничтожество собиралось его повесить», - сообщают зоозащитники.

Избиение хаски под Одессой: что известно

31 января в селе Холодная Балка Беляевского района Одесской области местный житель тяжело травмировал собаку породы хаски. У собаки – проломлен череп и перелом челюсти. Очевидцы утверждают, что полицейские, приехавшие на вызов, ничего не предприняли.

Волонтеры забрали животное и доставили в Одессу, в клинику «Айболит». Медики ввели собаку в искусственную кому. В социальных сетях были опубликованы фото и видео, запечатлевшие мужчину и животное. В частности, как окровавленная собака ползет по снегу, пытаясь скрыться от злоумышленника, у которого в руках – веревка.

Это событие вызвало большое резонанс. Многие высказали желание поехать в вышеназванное село, чтобы «провести беседу с живодером».

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Автор: Лариса Козовая