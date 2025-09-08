Среди ключевых лоббистов в Киеве назван бывший глава фракции "Партии регионов" в Киевсовете Алексей Омельяненко.

Международное разведывательное сообщество InformNapalm обнародовало материал о финансировании и лоббизме интересов Украинской православной церкви Московского патриархата в Украине. Особое внимание уделено деятелям, активно способствовавшим распространению влияния русской церкви в столице.

Среди ключевых лоббистов в Киеве назван бывший глава фракции "Партии регионов" в Киевсовете Алексей Омельяненко. По данным расследователей, он был главной движущей силой выделения десятков земельных участков для строительства храмов и часовен УПЦ МП, часто с нарушением процедур и вопреки протестам общественности.

Его партнером в религиозных проектах выступал экс-нардеп Василий Горбаль. Их отношения имеют давнюю историю: они были бизнес-партнерами в "Укргазбанке", однако позже их пути разошлись со скандалом. Омельяненко стал фигурантом уголовных дел, а Горбаль публично обвинил его в краже 25,9 млн гривен.

Видео дня

Также в материале упомянут президент компании VS Energy Николай Лавренко, связанный с российским бизнесом, который выступил ктитором Собора 12-ти апостолов на Осокорках. Кроме того, в качестве руководителя религиозной общины УПЦ МП в Дарницком районе фигурирует Юрий Ериняк, известный в криминальных кругах как "Молдован".

Напомним, что 27 августа Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести признала Украинскую православную церковь Московского патриархата аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена. То есть - с Русской православной церковью.