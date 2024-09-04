В течение года Игорь Коломойский находился под стражей и не вносил залог.

В среду, 4 сентября, адвокаты бизнесмена Игоря Коломойского, который уже год находится в СИЗО, проводят пресс-конференцию.

Трансляцию ведет ТСН.

Во время пресс-конференции адвокат Олег Пушкарь заявил, что в свое время судья принял безосновательное решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Тогда это было мошенничество. Затем выяснилось следующее. Есть такое понятие – обоснованное подозрение. То есть меру пресечения можно выбрать любую лишь в двух случаях: если есть обоснованное подозрение и существуют риски, предусмотренные уголовно-процессуальным кодексом", – сказал Пушкарь.

Адвокат пояснил, что пока подтверждения обоснования подозрения - нет. В качестве примера, Пушкарь приводит подозрение по делу, где потерпевшим определяют "Приватбанк". Однако, говорит адвокат, на момент вручения подозрения "Приватбанк" ни одного документа о нанесенном ущербе не предоставил.

"Если вы не знаете, кому нанесен ущерб, не знаете полных обстоятельств, зачем человека держать под стражей? Он же никого не убил... Но все наши доводы были напрасны. Что происходило дальше - 15 сентября детективы по согласованию с прокурором обращаются в Шевченковский райсуд с ходатайством об изменении меры пресечения. А именно - увеличение суммы залога. И вот тогда эта сумма была увеличена до рекордных почти 4 млрд грн. Единственным основанием для изменения меры пресечения послужило лишь то, что 7 сентября НАБУ объявило о том, что Коломойскому объявили о подозрении", - добавил адвокат.

Лишь 5 октября "Приватбанк" обнародовал заявление о том, что банку был нанесен материальный ущерб, отметил адвокат.

"Однако само содержание заявления было очень странным. Представитель написал, что "Из СМИ мы узнали о том, что расследуется уголовное производство. Следственный судья согласился с тем, что причинены какие-то убытки. Поэтому мы считаем, что причинены убытки. Ни одного документа приложено не было", - отметил Пушкарь.

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Дела Коломойского - что нужно знать:

В сентябре 2023 года Коломойскому сообщили о подозрении по двум статьям. Ему инкриминируют мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем. Во время рассмотрения дела суд избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в 509 млн грн (потом размер залога был увеличен до 3,9 миллиарда гривень).

Уже год бизнесмен находится в СИЗО. На судебном заседании, которое проходило 28 августа 2024 года, Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокурора об изменении меры пресечения Игорю Коломойскому с содержания под стражей на залог в размере 1 877 360 000 грн.

"В связи с тем, что предельный срок содержания под стражей в рамках досудебного расследования в рамках уголовного производства истекает 2 сентября 2024 года, считаем, что необходимо изменить эту меру пресечения. Считаем, что те риски, которые были установлены по предыдущим постановлениями следственными судьями продолжают существовать. В частности, необходимо обратить внимание на риск сокрытия от органа досудебного расследования и суда", - заявил во время заседания прокурор.

Сторона защиты заявила, что обвинение не предоставило ни одного документа, который подтверждал бы, что Коломойский давал кому-то соответствующие указания или координировал какие-то действия. Также адвокаты обратили внимание на размер залога, который сторона обвинения просит внести за Игоря Коломойского.

Также сторона защиты объяснила, что в течение года Игорь Коломойский находился под стражей и не вносил залог. Это, по словам адвокатов, свидетельствует о том, что сумма залога является непомерной для украинского бизнесмена. И он не сможет его внести. На вопрос судьи, какой уровень залога Игорь Коломойский считает целесообразным, бизнесмен ответил, что не видит целесообразности внесения залога вообще.

Еще одно дело Коломойского

8 мая 2024 года Игорю Коломойскому "сшили" новое дело и сообщили о подозрении в совершении преступления, которое якобы произошло... 21 год назад в Крыму. По данным следствия, подозреваемый якобы заказал убийство директора одной из юридических компаний за невыполнение требований об аннулировании и признании недействительными решений общего собрания акционеров открытого акционерного общества. Как сообщается, четверо человек затем напали на адвоката и избили его (он выжил).