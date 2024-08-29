Прокурор просил изменить меру пресечения с содержания под стражей на залог в размере 1,877 млрд гривень.

Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокурора об изменении меры пресечения Игорю Коломойскому с содержания под стражей на залог в размере 1 877 360 000 грн. Об этом стало известно из трансляции суда.

"В связи с тем, что предельный срок содержания под стражей в рамках досудебного расследования в рамках уголовного производства истекает 2 сентября 2024 года, считаем, что необходимо изменить эту меру пресечения. Считаем, что те риски, которые были установлены по предыдущим постановлениями следственными судьями продолжают существовать. В частности, необходимо обратить внимание на риск сокрытия от органа досудебного расследования и суда", – заявил во время заседания прокурор.

Сторона защиты заявила, что обвинение не предоставило ни одного документа, который подтверждал бы, что Коломойский давал кому-то соответствующие указания или координировал какие-то действия. Также адвокаты обратили внимание на размер залога, который сторона обвинения просит внести за Игоря Коломойского.

Видео дня

"Этот уровень залога в понимании действующего законодательства является непомерным. Это неоднократно подтверждалось фактами, которые являются неоспоримыми. Есть соответствующее решение, где Игорь Валерьевич выступает ответчиком. Там четко определены ограничения в части его личных расходов. Учитывая, что он ограничен суммой 20 000 фунтов стерлингов в неделю – соответственно он не может заплатить большую сумму залога", – пояснили адвокаты.

Также сторона защиты пояснила, что в течение года Игорь Коломойский находился под стражей и не вносил залог. Это, по словам адвокатов, свидетельствует о том, что сумма залога является непомерной для украинского бизнесмена. И он не сможет его внести и в этот раз. На вопрос судьи, какой уровень залога Игорь Коломойский считает целесообразным, бизнесмен ответил, что не видит целесообразности внесения залога вообще.

Выслушав аргументы стороны обвинения и защиты, судья принял решение удовлетворить ходатайство прокурора.

Обновлено в 16:20

Адвокат Игоря Коломойского Александр Лысак в комментарии УНИАН пояснил: "Мы можем смоделировать ситуацию. Суд удовлетворяет ходатайство обвинения. Он должен в течение пяти дней внести этот залог. А если человек не вносит этот залог – прокурор должен обратиться с ходатайством об изменении на более строгую меру пресечения. А более строгая – это домашний арест. Не понимаю, в чем смысл сейчас избирать такую меру пресечения".

Дело Коломойского: что надо знать

В сентябре прошлого года СБУ и БЭБ провели обыск дома у Игоря Коломойского в рамках расследования, которое касается компаний "Укртатнафта" и "Укрнафта", акционером которых является украинский бизнесмен. Впоследствии Служба безопасности вручила Коломойскому подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 190 (мошенничество) и ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Во время заседания 2 сентября 2023 года, Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в более 509 миллионов гривень.

Впоследствии суд первой инстанции увеличил размер залога для Коломойского до 3,9 млрд грн. В апелляционном суде обжаловать это решение защитникам не удалось – суд оставил бизнесмену залог на таком уровне.

Во время следующих судебных заседаний, несмотря на состояние здоровья Игоря Коломойского, ему продолжали меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако, сумма залога уменьшилась и сейчас она составляет 1 млрд 968 млн 200 тыс гривень.

Крайнее судебное заседание по делу Коломойского состоялось 18 июля. Тогда суд продлил бизнесмену Игорю Коломойскому срок содержания под стражей до 2 сентября 2024 года, а также определил размер залога в 650 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Вас также могут заинтересовать новости: