Военное положение продлили до 7 февраля 2025 года, и демобилизация мобилизованных в Украине пока не проводится. Но вместе с тем, в законодательстве прописаны основания, которые дают право уйти со службы. Можно ли демобилизоваться раньше срока, и кто может это сделать, УНИАН спросил у адвоката.
Демобилизация 2024 в декабре - на каких основаниях можно уволиться
Как уже говорили, мобилизация в Украине продолжается до февраля следующего года, а демобилизация мобилизованных пока не стоит на повестке дня. "Сейчас демобилизоваться из рядов армии крайне сложно, - рассказал в комментарии корреспонденту УНИАН бывший депутат Киевоблсовета, адвокат Роман Симутин. - В период лето-осень следующего года может быть принят правительственный или президентский закон о снижении максимального возраста мобилизации до 55 лет (сейчас этот возраст составляет 60 лет). После принятия такого проекта закона должна быть проведена демобилизация лиц старше 55 лет".
В то же время, согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" (статья 26), есть ряд оснований, которые дают право военнослужащему оставить службу в армии.
Кто может демобилизоваться в Украине в 2024 году согласно этому закону:
- военнослужащие, возраст которых считается предельным для военной службы (это 60 лет, но в некоторых случаях 65 лет);
- те, кто по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК) были признаны непригодными для дальнейшего несения службы по состоянию своего здоровья;
- военнослужащие, у которых семейные обстоятельства позволяют или принуждают уволиться со службы (они указаны в законе "О воинской обязанности и военной службе");
- те военнослужащие, кто согласно приговору суда лишен свободы (ограничен) или звания;
- военнослужащие, которые вернулись из плена и не желают продолжать службу.
Если говорить о тех, кто подлежит демобилизации из числа контрактников, то во время военного положения они не могут уволиться со службы даже после того, как срок действия контракта истечет, отметил адвокат. Контракт продлевается автоматически.