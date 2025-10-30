РФ, вероятно, атаковала город "шахедами" с кассетными боеприпасами.

Жителей Бурштына Ивано-Франковской области предупредили об опасности кассетных боеприпасов, которые могли попасть на территорию города в результате сегодняшней атаки "шахедов". Об этом сообщает Бурштынский городской совет.

"Утро в Бурштыне сегодня было громким... Враг снова атаковал, но, к счастью, информации о пострадавших не поступало. На данный момент управляющие компании делают обход домов с целью выявления возможных повреждений", - рассказали о последствиях атаки в горсовете.

В мэрии добавили, что есть информация о возможном выявлении кассетных боеприпасов, которые враг мог сбрасывать с "шахедов".

В связи с этим жителям города советуют не подходить и не касаться подозрительных предметов, ни в коем случае не пытаться самостоятельно их перемещать или осматривать и немедленно сообщать ГСЧС или полицию.

Атака на Украину 30 октября: детали

Ночью и утром 30 октября Россия осуществила комбинированную атаку по Украине.

По информации президента Владимира Зеленского, враг применил более 650 дронов и более чем полсотни ракет различных типов, в том числе баллистику и аэробаллистику. Многие цели были сбиты, однако есть попадания. В частности, в результате атаки произошло разрушение общежития в Запорожье, десятки людей пострадали, среди них - пятеро детей. Два человека погибли.

В Ладыжине Винницкой области отсутствует тепло- и водоснабжение. Тяжелое ранение получил семилетний мальчик.

Всего, по данным Зеленского, враг атаковал энергетические и гражданские объекты в Винницкой, Киевской, Николаевской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Ивано-Франковской, Львовской областях.

