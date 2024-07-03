Адвокат: Перелом костей - не основание для отсрочки от мобилизации

Юрист рассказал о нюансах законодательства.

Оснований для отсрочки от мобилизации при переломе костей нет. Об этом говорится в разъяснении адвоката Андрея Топчия на портале b2bconsult.

Юрист отметил, что согласно ч. 1 ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат призыву на военную службу по мобилизации военнообязанные, признанные в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок 6-12 месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии).

При этом, согласно ст. 78 Расписания Болезней (утверждено Приказом МОУ №402 "О военно-врачебной экспертизе"), к указанному пункту относятся переломы костей.

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Однако, постановление "Непригоден к военной службе с переосвидетельствованием через 6-12 месяцев" принимается во время действия военного положения на основании статей 2б, 7, 11, 12г, 13г, 24, 32, 37, 44, 48, 56, 59, 65, 72, 76б, 77б, 81 Расписания болезней в случаях, когда для восстановления годности к военной службе необходим срок от 6 до 12 календарных месяцев.

"Поэтому основания для предоставления отсрочки от мобилизации вследствие перелома костей отсутствуют", - резюмировал адвокат.

Отсрочка от мобилизации

Как сообщал УНИАН, действующий закон №3633-IX регулирует положения, по которым может быть предоставлена от срочка от мобилизации в июле 2024 года. Однако получить ее не смогут:

студенты и аспиранты заочной или вечерней формы, которые получают второе, третье высшее образование;

лица, работающие на предприятиях, учреждениях и организациях Министерства обороны;

лица, имеющие статус "ограниченно годный";

мужчины, которые во время повторной ВВК были признаны здоровыми; неполнородные братья погибших на войне военных (право имеют только родные).

Также не предоставляется отсрочка:

по уходу за инвалидом, если инвалид - жена или муж с инвалидностью III группы;

по уходу за инвалидом 2 группы - для некоторых мужчин, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы;

по семейным обстоятельствам - для многодетных мужчин с задолженностью по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца (в случае погашения задолженности и своевременной уплаты отсрочку можно оформить) и для отцов-одиночек, в случае если мать не лишена родительских прав, не признана умершей или пропавшей без вести, не отбывает наказание.

При этом, отсрочка от мобилизации предусмотрена для:

лиц с инвалидностью всех групп, если есть подтверждение ВВК (с обязательством повторно пройти медкомиссию через 6-12 месяцев);

лиц, которые находились в плену;

родителей трех и более детей в возрасте до 18 лет, если у них нет задолженности по алиментам;

родителей, приемных родителей и опекунов ребенка с инвалидностью;

родителей, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

родителей несовершеннолетнего ребенка, если второй из родителей проходит военную службу;

матерей-одиночек и отцов-одиночек;

ученых и учителей, преподавателей, которые работают не менее чем на 0,75 ставки;

опекунов людей, признанных недееспособными согласно решению суда;

лиц, содержащих родителей с инвалидностью I или II и не имеющих трудоспособной жены или мужа;

внуков бабушки или дедушки с I или II группой инвалидности, если все ближайшие родственники отсутствуют, нуждаются в уходе или мобилизованы (однако отсрочку получит только один внук);

военнообязанных, у которых близкие родственники пропали без вести, погибли во время военной службы или посмертно награждены званием Героя Украины.

Отсрочка от мобилизации, кроме того, может быть оформлена судьями, нардепами, членами Счетной палаты, дипломатами, омбудсменом, работниками военных управлений и частей Минобороны, ВСУ, ГСтУ, СБУ, СВРУ, НГУ, ГПСУ, аппарата МВД и специалистами экспертной службы МВД.

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