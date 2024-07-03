Она рассказала, в каком случае ТЦК обратится в суд с заявлением о запрете управлять транспортными средствами.

Адвокат Екатерина Анищенко рассказала, как могут наказывать уклонистов во время мобилизации и когда могут лишить права управлять автомобилем.

"Если военнообязанный не явился по повестке, тогда ТЦК направляет запрос в отдел полиции с просьбой провести его административное задержание", - пояснила эксперт РБК-Украина.

Если в течение 5 дней этого не произошло, человеку должны прислать еще один документ - "требование". "Это уже не рекомендация, а обязательство - прийти в военкомат", - отметила юрист.

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В противном случае ТЦК обратится в суд с заявлением о запрете управлять транспортными средствами и наложении других административных взысканий на этого человека - как на уклониста.

Кроме того она добавила, что после 18 мая суммы штрафов за уклонение от мобилизации составляют: 17-25 тыс. грн за первое правонарушение и от 34-59 тыс. грн для должностных и юридических лиц.

Как уточнила адвоката ЮКК "Де-Юре" Лариса Кись, уплата штрафа не освобождает от обязанности военной службы.

"Оплата штрафа является выполнением обязанности за нарушение - неявки по повестке в определенную дату. Любая другая повестка - вызов на другую дату и неявка в эту дату - будет новым нарушением", - пояснила эксперт.

Речь идет о том, что ограничения по количеству возможных вызовов по повестке - отсутствуют.

"Теоретически, с учетом времени "прохождения" наиболее длительной процедуры - направление повестки по почте - штрафы могут появляться условно каждые два месяца", - отметила она.

Кись добавила, что ТЦК и СП не запрещено высылать "ежедневно по одному вызову на следующую дату от предварительно указанной".

"И каждый раз - штраф. Следовательно, путь до 160 тыс. грн суммарной задолженности (размер санкций, от которого исполнительная служба может не только арестовывать счета и имущество, но и заниматься их фактической реализацией) не такой уж длинный", - подытожила эксперт.

Мобилизация в Украине

Украине нужно мобилизовать 50 тыс. человек ежеквартально и 200 тыс. до конца текущего года, чтобы компенсировать потери и сформировать новые бригады. Но в течение последних месяцев Украина значительно отстает от этих показателей.

В то же время военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий называл большие цифры. По его словам, мобилизации 200 тыс. будет достаточно лишь для того, чтобы стабилизировать фронт.