Мобилизация в Украине лишает некоторых мужчин права на отсрочку от службы.

С 1 июля 2024 года меняются правила, по которым военнообязанным мужчинам предоставляется отсрочка от мобилизации. Вместе с правилами по законопроекту №10449, который дает срок до 16 июля 2024 года обновить свои данные, изменения коснулись и этого пункта.

Кому не положена отсрочка от мобилизации 2024

Действующий закон №3633-IX регулирует положения, по которым может быть предоставлена отсрочка от мобилизации в июле 2024 года. Однако получить ее смогут далеко не все - ниже список категорий граждан, для которых эта возможность отсутствует:

студенты и аспиранты заочной или вечерней формы, которые получают второе, третье высшее образование;

лица, работающие на предприятиях, учреждениях и организациях Министерства обороны;

лица, имеющие статус "ограниченно годный";

мужчины, которые при повторном ВВК были признаны здоровыми; неполнородные братья погибших на войне военных (право имеют только родные).

Также не предоставляется:

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отсрочка от мобилизации по уходу за инвалидом , если инвалид - жена или муж с инвалидностью III группы;

, если инвалид - жена или муж с инвалидностью III группы; отсрочка от мобилизации по уходу за инвалидом 2 группы - для некоторых мужчин, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы;

- для некоторых мужчин, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы; отсрочка от мобилизации по семейным обстоятельствам - для многодетных мужчин с задолженностью по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца (при погашении задолженности и своевременной уплате, отсрочку можно оформить) и для отцов-одиночек, в случае если мать не лишена родительских прав, не признана умершей или пропавшей без вести, не отбывает наказание.

Также важно понимать, что все военнообязанные мужчины, которые получили статус инвалида после 24 февраля 2022 года, должны повторно пройти ВВК, чтобы подтвердить свой диагноз и оформить отсрочку от службы.

Кому доступна отсрочка от мобилизации с 1 июля

Несмотря на принятые законы, отсрочить возможности нести воинскую службу на период, пока длится мобилизация в Украине, некоторые мужчины все-таки могут. К ним относятся:

лица с инвалидностью всех групп, если есть подтверждение ВВК (с обязательством повторно пройти медкомиссию через 6-12 месяцев);

лица, находившиеся в плену;

родители трех и более детей младше 18 лет, если у них нет задолженности по алиментам;

родители, приемные родители и опекуны ребенка с инвалидностью;

родители, которые содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

родители несовершеннолетнего ребенка, если второй родитель проходит военную службу;

матери-одиночки и отцы-одиночки;

ученые и учителя, преподаватели, работающие не менее чем на 0,75 ставки;

опекуны людей, признанных недееспособными согласно решению суда;

лица, содержащие родителей с инвалидностью I или II и не имеющие трудоспособной жены или мужа;

внуки бабушки или дедушки с I или II группой инвалидности, если все более близкие родственники отсутствуют, нуждаются в уходе или мобилизованы (однако отсрочку получит только один внук);

военнообязанные, у которых близкие родственники пропали без вести, погибли во время военной службы или посмертно награждены званием Героя Украины.

Отсрочка от мобилизации, кроме того, может быть оформлена судьями, нардепами, членами Счетной палаты, дипломатами, омбудсменом, работниками военных управлений и частей Минобороны, ВСУ, ГОСТ, СБУ, СЗРУ, НГУ, ГНСУ, аппарата МВД и специалистами экспертной службы МВД.

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