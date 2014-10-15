Родственники военных требуют ротации: они перекрыли дорогу в центре Львова, произошли столкновения (фото, видео)

Во Львове родственники силовиков и бойцы 3-го батальона территориальной обороны заблокировали дорогу и устроили драку, требуя вернуть военных домой из зоны АТО, сообщает ТСН.

Несколько десятков родственников солдат перекрыли один из самых загруженных перекрестков в центре города. Бойцам говорили, что батальон был создан для обороны Львовщины, однако мужчин отправили на Восток. Там они находятся уже более трех месяцев.

Некоторые из бойцов, которые уже вернулись домой, требовали ротации и говорили о том, что воевать на Донбассе нечем.

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"Хотим, чтобы наших ребят заменили, ротацию какую-то сделали. Никто никого не собирается менять", - рассказал один из участников пикета журналистам ТСН.

Из-за акции протеста в центре Львова образовались огромные пробки. Водители и пассажиры начали ссориться с митингующими, произошли столкновения. Водитель "Нивы" проигнорировал акцию и поехал прямо на людей, сбив двух активистов и бойца АТО. Люди догнали авто, разбили окна и порезали шины, разорвали одежду на водителе.

Блокирование дороги продолжается уже более полутора часов. К родственникам бойцов так никто и не вышел. Примечательно, что это уже второй протест родственников бойцов 3-го батальона, власть на требования пикетчиков пока не реагирует.