В Житомир из зоны АТО вернулась группа военных

Крепкие объятия и нежные слова от родных и близких - то, чего так долго ожидали военные, сообщается на сайте Министерства обороны.

С марта личный состав воинских частей 8-го армейского корпуса под непосредственным руководством командира корпуса генерал-лейтенанта Петра Литвина выполнял боевые задачи по охране и обороне рубежей юга Украины, впоследствии защищал независимость и целостность Украины в зоне проведения антитеррористической операции.

Во время торжественной встречи присутствующие почтили минутой молчания своих земляков, собратьев по оружию, которые погибли в боях с коварным врагом.

Генерал-лейтенант Петр Литвин поблагодарил всех военнослужащих, которые с честью и достоинством выполняли поставленные задачи по восстановлению боеспособности воинских подразделений, изоляции кризисных районов, защиты государственной границы и много других боевых задач, которые позволили не нарушить врагу мирной жизни украинцев в других областях.

"Мы месяцами бок о бок выполняли боевые задачи, была радость, была и боль. Мы все - офицеры, сержанты, солдаты, которые воевали на поле боя, были одним военным организмом. Мы являемся примером для многих. Особенно для тех, кто должен воевать не только в социальных сетях и студиях, а быть вместе с батальонами в окопах со своими подчиненными, - подчеркнул генерал-лейтенант Петр Литвин. - Я не говорю, что война сегодня закончилась. Поступит команда, и мы с вами должны будем снова отправиться в определенный район для выполнения поставленной задачи. Но это будет завтра, а сегодня - спасибо за службу", - сказал командир 8-го армейского корпуса.

Военнослужащим за мужество, профессионализм и патриотизм вручили высокие государственные награды и присвоили очередные и досрочные воинские звания.

Первый заместитель председателя облгосадминистрации Геннадий Дмитренко поздравил военных с возвращением домой. Согласно распоряжению председателя облгосадминистрации за добросовестное выполнение служебных обязанностей в районе АТО группу военнослужащих наградили почетными грамотами. Также были вручены благодарности от областного совета.

Коллектив Ровенского зонального отдела Военной службы правопорядка Министерства обороны торжественно встретил группу своих коллег, которые в рамках ротации личного состава прибыли домой после участия в контртеррористической операции на востоке страны.

В районах выполнения задач ровенские военные правоохранители взаимодействовали с командирами подразделений по оказанию помощи и поддержания воинской дисциплины и правопорядка: несли службу на блокпостах, сопровождали колонны техники, патрулировали полевые лагеря. Также как психологи общались с личным составом подразделений, пытались снять напряжение, проводили профилактическую работу.

Военнослужащие рассказывают, что в течение всего срока пребывания в зоне АТО они чувствовали поддержку общины Ровно, а переданные волонтерами вещи неоднократно были востребованы в трудное время.