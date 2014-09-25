​Евромайдану присуждена премия имени Леха Валенсы

«В этом году назначаем награду не так, как в предыдущие годы, конкретным лицам, а целому общественному движению, которое вдохновило украинский народ надеждой. Это проявление нашей солидарности к демократическим и европейским стремлениям наших соседей», - отметил Лех Валенса.

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«Те люди, несмотря на то, что их жестоко атаковали, преследовали, не позволили себя сломать. Сегодня ситуация в Украине еще сложнее, поэтому мы должны оказывать украинцам всяческую поддержку, которую раньше мы получали от демократического и свободного мира», - добавил он.

Церемония вручения награды состоится 29 сентября в Гданьске.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября стало известно, что Европарламент в этом году может наградить ежегодной премией Сахарова украинское объединение Евромайдан, четверо представителей которого станут непосредственными лауреатами этой награды.