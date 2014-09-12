Европарламент может наградить объединение "Евромайдан" премией Сахарова

20:31, 12 сентября 2014
Политика
0

Европейский парламент в этом году может наградить ежегодной премией Сахарова украинское объединение «Евромайдан», четверо представителей которого станут непосредственными лауреатами этой награды.

Яцек Сариуш-Вольский (справа) номинировал Евромайдан на премию Сахарова

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Варшаве сказал депутат Европарламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский, который и номинировал «Евромайдан».

«Мы хотели бы дать еще один сигнал солидарности и поддержки Украины в этих драматических условиях», - сказал он.

Сариуш-Вольский выразил надежду, что большинство депутатов Европарламента поддержат эту инициативу.

Читайте такжеУкраинец, который разрисовал звезду в Москве, получил премию 10 тысяч долларовОн предложил вручить премию Мустафе Найему, Татьяне Чорновол, Руслане Лыжичко и лидеру студенческого самоуправления Елизавете Щепетильниковой.

«Если мы получим достаточное количество голосов, чего мы добиваемся, то в принципе вручения этой награды в конце ноября будет формальностью», - сказал он.

«Евромайдан как символ новой европейской Украины эту награду получит», - добавил депутат.

В 2013 году премию получила пакистанская правозащитница Малала Юсафзай.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter