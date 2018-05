Фирташ открестился от арестованного Могилевича

Созданная украинским бизнесменом Дмитрием ФИРТАШЕМ международная холдинговая компания Group DF со штаб-квартирой в Вене выступила с заявлением, в котором опровергает какие-либо бизнес-связи между самим Д.ФИРТАШЕМ и арестованным в Москве Семеном МОГИЛЕВИЧЕМ.

Заявление сделано в связи с информацией, распространенной украинскими и российскими СМИ о связи Д.ФИРТАША и Group DF с компанией "Арбат Престиж".

"Ни Group DF, ни Дмитрий ФИРТАШ персонально не имеют никакой доли или связи с "Арбат Престижем". Дмитрий ФИРТАШ также не является, прямо или опосредованно, владельцем акций этой компании", - указано в сообщении.

Само заявление подписано генеральным директором Group DF Робертом ШЕТЛЕР-ДЖОНСОМ (Robert Shetler-Jones).

В заявлении также отмечается, что "Дмитрий ФИРТАШ ранее никогда не имел никаких деловых связей с Семеном МОГИЛЕВИЧЕМ. Семен МОГИЛЕВИЧ никогда не работал на него, не был его компаньоном и не получал прибыли от сделок с "Центрагазом", компанией, принадлежащей Дмитрию ФИРТАШУ и являющейся партнером "РосУкрЭнерго", ни с "ЕвралТрансГазом", компанией Дмитрия ФИРТАША, которая была вовлечена в торговлю газом между Туркменистаном и Украиной до создания "РосУкрЭнерго".

Как сообщал УНИАН, С.МОГИЛЕВИЧ был задержан 23 января в Москве одновременно с владельцем сети парфюмерных магазинов "Арбат Престиж" Владимиром НЕКРАСОВЫМ. По данным правоохранительных органов, они оба являются фигурантами уголовного дела о неуплате налогов в особо крупном размере.

С.МОГИЛЕВИЧ известен в криминальных кругах России и зарубежья как "Дон Сименон" и "Человек с семью лицами".

Спецслужбы многих стран разыскивали его на протяжении нескольких десятилетий. У него несколько гражданств. С.МОГИЛЕВИЧ несколько раз менял фамилии и в настоящее время его официальной фамилией является "ШНАЙДЕР".

С.МОГИЛЕВИЧУ 61 год, он родом из Киева. По данным правоохранительных органов, в начале 1970-х был связан с люберецкой группировкой (валюта), а впоследствии с солнцевской группировкой. Два раза был судим в России. В 1990 году эмигрировал в Израиль, потом переехал в Венгрию. К 1992 году стал гражданином России, Украины, Израиля, Венгрии. В середине 1990-х приобрел долю в "Инкомбанке".

Состоит в списке людей, разыскиваемых ФБР, за предполагаемое участие в махинациях с акциями YBM Magnex International, Inc., которая стоила инвесторам компании 150 млн. долларов. В США С.МОГИЛЕВИЧА обвиняют также в рэкете, мошенничестве, отмывании денег.

В 1998-1999 годах через счет в Bank of New York, принадлежавший С.МОГИЛЕВИЧУ, прошло 10 млрд. долларов. В США и Израиле подозревают, что деньги пошли на финансирование транспортировки оружия и наркотиков. В исследовании по заказу американского National Institute of Justice говорится, что С.МОГИЛЕВИЧ контролирует сеть проституток в ночных клубах Будапешта и Праги.

Справка УНИАН. Group DF - это частная международная группа компаний, интересы и активы которой сосредоточены в таких областях, как энергетика, химическая промышленность, энергетическая инфраструктура и недвижимость.

Group DF является частной международной холдинговой компанией Д.ФИРТАША.

Среди компаний, контролируемых Group DF, ключевую роль играют следующие компании: Centragas, которая, в свою очередь, владеет 50% акций швейцарской газораспределительной и газоторговой компании "РосУкрЭнерго"; EMFESZ, венгерская газоторговая компания и поставщик энергетических услуг; австрийская компания Zangas, специализирующаяся на строительстве газовой инфрастуктуры; OSTCHEM Holding, который объединяет группу химических предприятий в Восточной и Центральной Европе, которые производят минеральные удобрения, органические кислоты, диоксид титана и кальцинированную соду.

Общий доход входящих в состав Group DF компаний в 2006 году составил приблизительно 4,6 млрд. долл.