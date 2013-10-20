Оксана Забужко стала лауреатом международной литературной премии Angelus

Об этом сообщает официальный сайт премии.

"В этом году мы решили наградить замечательную книгу, которая пропитана историей и настоящим, магией, любовью, предательством и смертью", - сказала председатель жюри Angelus Наталья Горбаневская.

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"Я потеряла дар речи. Я понимаю, почему голливудские звезды, когда получают Оскар, плачут. Вот как я себя чувствую. Я смешиваю все языки. У меня такое впечатление, что благодаря Вроцлаву Украина уже стала частью Европы" , - сказала Забужко, получая награду.

Писательница также поблагодарила переводчицу Катаржину Котынскую, назвав ее соавтором своей книги.

Справка. Литературная премия Angelus присуждается ежегодно за лучшую книгу прозы, опубликованную на польском языке за предыдущий год. Победителем может стать писатель из Центральной Европы из 21 страны: Албания, Австрия, Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Германия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Украина и Венгрия.

Ранее эту премию уже получал украинский писатель - Юрий Андрухович за книгу "Двенадцать обручей".