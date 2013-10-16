Назван лауреат Букеровской премии

Об этом было объявлено в лондонской ратуше Гилдхолл, сообщает ИТАР-ТАСС.

28-летняя Каттон стала самым молодым победителем, а ее 832-страничный роман - самым длинным за всю 45-летнюю историю премии.

Награду новозеландке вручила супруга наследного принца Чарльза, герцогиня Корнуольская Камилла.

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Действие книги разворачивается в Новой Зеландии в ХIХ веке во времена золотой лихорадки. Главный герой романа приезжает в страну на золотые прииски, где оказывается втянутым в череду различных событий.

Каттон получила чек на 50 тыс. фунтов (80 тыс. долларов). Другие пять претендентов на одну из самых престижных премий в области литературы на английском языке получили по 2,5 тыс. фунтов (4 тыс. долларов).

Со следующего года условия номинации на Букеровскую премию будут изменены - впервые за 45 лет на неё позволят выдвигать англоязычные произведения авторов, которые проживают за пределами стран Содружества. В 2015 году состоится Международная Букеровская премия.

В прошлом году обладателем премии стала британка Хилари Мантел, которая удостаивалась награды также в 2009 году. Она стала первой женщиной и первым писателем из Соединенного Королевства, которой этот приз был присужден дважды.