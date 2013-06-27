Сегодня Украина передаст Германии вывезенные после войны книги

Как сообщает Правительственный портал, немецкие книги были вывезены в Украину после Второй мировой войны и до сих пор хранились в фондах библиотеки государственного научного учреждения «Украинский научно-исследовательский институт сахарной промышленности».

Хронологические границы книжек и изданий – 1832-1944 годы. Содержание изданий касается научных и производственных вопросов, связанных с сахарной промышленностью. Книги напечатаны главным образом на немецком языке, есть издания на английском, французском и итальянском языках.

В мероприятии примут участие заместитель министра культуры Украины – руководитель аппарата Бронислав Стычинский и посол ФРГ в Украине Кристоф Вайль.

Планируется подписание Акта принятия-передачи культурных ценностей между украинской и немецкой сторонами.