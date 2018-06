Объявлены номинанты на «Оскар»

Американская киноакадемия в четверг объявила номинантов, претендующих на главную в мире кинематографическую премию - "Оскар", обладатели которой станут известны на 85-й церемонии 25 февраля.

В категории "Лучший фильм года"представлены "Любовь" (Amour) Михаила Ханеке, вестерн Квентина Тарантино "Джанго освобожденный" (Django Unchained), биографический фильм Стивена Спилберга "Линкольн" (Lincoln), политический триллер Бена Аффлека "Операция "Арго" (Argo), драма Кэтрин Бигелоу "Цель номер один" (Zero Dark Thirty), посвященная операции по устранению Усамы бен Ладена, драма Энга Ли "Жизнь Пи" (Life of Pi), драмо-комедия "Мой парень псих" (Silver Linings Playbook) Дэвида Расселла, фантастическая драма "Звери дикого юга" (Beasts of the Southern Wild) Бена Зайтлина, экранизация одноименного романа Виктора Гюго "Отверженные" (Les Miserables) Тома Хупера.

В номинации "Лучшая драматическая актриса"представлены Джессика Честейн, Эммануэль Рива, Наоми Уоттс, Дженнифер Лоуренс и Кувенжане Уоллис. На "Лучшую мужскую роль"претендуют, по мнению Академии, Брэдли Купер, Дензел Вашингтон, Дэниел Дэй-Льюис, Хоакин Феникс и Хью Джекман.

В пятерку лучших зарубежных, не англоязычных фильмов вошли "Любовь" (Amour, Германия-Франция-Австрия), "Королевские дела" (A Royal Affair, Швеция), "Кон-Тики" (Kon-Tiki, Дания-Великобритания-Норвегия), "Ведьма войны" (War Witch, Канада), "Нет" (No, Чили).

РИА Новости