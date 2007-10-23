Скрипка мечтает перевести «Катюшу»

Украинские военные будут петь патриотические песни. Об этом позаботился Олег Скрипка, который почти год собирал казацкий, стрелецкий и повстанческий фольклор. Сборник вчера презентовали ключевой аудитории – курсантам Киевского Военного Лицея имени Ивана Богуна.

Вместе с Олегом Скрипкой, о патриотическом воспитании заботились Маричка Бурмака, "Мандры" и пока малоизвестный гурт "Хорея Казацкая", который, собственно, лучше всего знаком с патриотическим фольклором.

Пока представили немного урезанный вариант альбома, и 3 сотни экземпляров пообещали подарить лицеистам - чтобы в казармах они слушали украинское, а не рэп или «ЛЮБЭ». Полная версия должна выйти ко Дню вооруженных Сил Украины в декабре - там будут героические песни в выполнении 15 групп.

Певцы, которые работали над альбомом, не хотят, чтобы он стал просто сувенирной продукцией. Они надеются ввести патриотические песни в широкий оборот, а Олег Скрипка мечтает перевести на украинский «Катюшу» и «Синий платочек»

ICTV