Банк выдал кредит под залог справки о стеклотаре

Как сообщили УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью управления МВД Украины в Луганской области, представители одного из банков, филиал которого находится в городе Луганске, обратились в УГСБЭП ГУМВД Украины в Луганской области в связи с тем, что некая луганчанка взяла в банке кредит на сумму 0,5 млн грн и не возвращает его. При этом клиентка заявляет, что не располагает тем имуществом, которое ею было заявлено как залоговое.

При проверке информации, предоставленной в банк женщиной 1975 г. р., сотрудниками милиции было установлено, что в апреле 2007 года она предоставила в региональный филиал банка фальшивую справку о наличии у нее залогового имущества стеклотары, которой на самом деле у нее никогда и не было.

На основании собранных сотрудниками УГСБЭП материалов, следственным отделом ЛГУ ГУМВД в Луганской области в отношении банковской аферистки в октябре возбуждено уголовное дело по статье 222 части 2 УК Украины (мошенничество с финансовыми ресурсами). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.