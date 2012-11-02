Киевсовет забрал у завода художественного стекла 1,23 га земли и уже раздает ее

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержали 72 из 106 присутствующих в зале депутатов.

Этим же решением депутаты передали ООО «Краснозвездное» земельный участок площадью 0,18 га из указанных выше территорий с краткосрочной арендой на 5 лет для реконструкции с надстройкой нежилого дома под административное здание на проспекте Краснозвездном, 119.

Нормативно-денежная оценка земельного участка составляет 5 млн. 482 тыс. грн.

Ориентировочный размер арендной платы будет составлять 658 тыс. грн.