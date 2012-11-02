Киевсовет забрал у завода художественного стекла 1,23 га земли и уже раздает ее
08:38, 02 ноября 2012Общество
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Киевсовет прекратил столичному заводу художественного стекла право пользования 1,23 га земли, которые были отведены еще в 1964 году депутатами городского совета под расширение территории предприятия и проведение реконструкции завода.
Киевсовет выделил 0,18 га за 658 тысяч
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение поддержали 72 из 106 присутствующих в зале депутатов.
Этим же решением депутаты передали ООО «Краснозвездное» земельный участок площадью 0,18 га из указанных выше территорий с краткосрочной арендой на 5 лет для реконструкции с надстройкой нежилого дома под административное здание на проспекте Краснозвездном, 119.
Нормативно-денежная оценка земельного участка составляет 5 млн. 482 тыс. грн.
Ориентировочный размер арендной платы будет составлять 658 тыс. грн.
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