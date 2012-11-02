Киевсовет выделил 16 млн грн на наградные часы

Как передает корреспондент УНИАН, решение поддержали 70 из 108 зарегистрированных на заседании сессии депутатов.

Программа предусматривает материально-техническое обеспечение процесса награждения и учитывает ежегодные потребности в расходах аппарата исполнительного органа Киевсовета (КГГА) на организацию изготовления необходимой наградной продукции и закупку именных часов Киевского городского головы и председателя КГГА.

Финансирование программы будет осуществляться исключительно из городского бюджета.

Программой предусмотрено, что в текущем году на ее реализацию будет потрачено около 2,7 млн грн. Это включает вручение наград городской власти 2 тыс. 380 лицам. На следующий год планируется финансирование в объеме 2,9 млн грн (2 тыс. 218 человек), на 2014 год - 3,2 млн грн (2 тыс. 880 человек), на 2015 год - 3,5 млн грн (3 тыс. 168 человек) и на 2016 год - 3,9 млн грн (3 тыс. 168 человек).

Программа разработана аппаратом КГГА при участии Управления делами горадминистрации.

Ожидается, что решение будет способствовать созданию прозрачного механизма определения количества человек, которые могут быть награжденны, с учетом, в частности, численности работающих в отраслях хозяйства и других сферах деятельности; обеспечению гласного выдвижения кандидатур для награждения в трудовых коллективах, повышению стимулирующей роли отличий.