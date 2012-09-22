Арбузов назвал правительственный прогноз роста ВВП «оптимистическим»

Об этом заявил в интервью газете «Зеркало недели» председатель Национального банка Украины Сергей Арбузов.

«По нашим оценкам, такой прогноз показателя экономического роста оптимистический» - сказал глава НБУ.

В то же время он отметил, что при определенных условиях он реалистичен для исполнения.

С.Арбузов считает, что правительственные прогнозы базируются на ожиданиях восстановления роста экономики еврозоны и повышения мирового спроса на металлы, а также высоком урожае.

«Эти факторы приведут к росту экспорта и позитивно повлияют на сальдо текущего счета платежного баланса. Кроме этого, проведение структурных реформ по энергосбережению позволит сократить объемы импорта энергоносителей, что уменьшит объемы приобретения валюты «Нафтогазом Украины» для расчетов за природный газ, а также снизить себестоимость продукции» - отметил С.Арбузов.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на заседании 12 сентября, утвердил проект закона Украины «О государственном бюджете на 2013 год», исходя из прогнозного роста ВВП на уровне 4,5%.

При этом, ранее, в тот же день во вступительном слове на заседании Кабмина премьер-министр Николай Азаров сказал, что Кабмин ухудшил прогноз роста ВВП по итогам 2013 года по сравнению с 2012 годом до 3,4% (ранее, согласно пессимистическому сценарию развития экономики, правительство прогнозировало рост ВВП в 2013 году на уровне 4,5% - УНИАН).

Министерство финансов Украины рассчитывало проект государственного бюджета на 2013 год по пессимистическому сценарию.

На сайте ведомства сообщалось, что во время обсуждения проекта бюджета на следующий год с главами общественных советов заместитель министра финансов Украины Сергей Рыбак заявил, что «рост реального ВВП в 2013 году ожидается на уровне не менее 4,5%».

Именно такой прогнозный уровень ВВП был указан как пессимистический сценарий в действующем постановлении Кабинета министров Украины касательно прогноза основных макропоказателей экономического и социального развития Украины на 2013 и 2014 годы.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, инфляции - на уровне 7,9%.

Рост реального ВВП за 2011 год, по данным Госстата, составил 5,2%.