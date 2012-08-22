Телекомпании еще думают, как будут жить при "языковом законе"

Но некоторые компании уже консультируются, чтобы полностью перейти на вещание на украинском языке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Лариса Мудрак, отвечая на вопрос журналистов после заседания Нацсовета.

«Заявок на переоформление именно графы «язык» нет еще, есть консультации», - сказала она.

По словам Л.Мудрак, эти консультации разделяются на две категории: одни интересуются, можно ли переоформить лицензию на 100% вещание на украинском языке, другие пока просто спрашивают, как именно будет проходить переоформление.

Л.Мудрак отметила, что телерадиоорганизации сами определяют собственный формат вещания, ориентируясь, прежде всего, на свою аудиторию.

По ее словам, еще задолго до принятия закона «Об основах государственной языковой политики», с 2009 года, в Нацсовет поступали запросы на уменьшение доли передач, которые должны выходить на государственном языке. Тогда в эфире должно было быть 75% таких программ. Иногда Нацсовет шел навстречу таким компаниям, учитывая данные исследований аудитории и статистические данные населения. «Зритель и слушатель являются приоритетным в отношении к тому, на каком языке и с каким программным наполнением вещала компания», - заметила Л.Мудрак. По ее словам, начиная с 2010 года, для Одессы, восточных регионов и Крыма делались исключения.

Л.Мудрак также отметила, что теперь сами телерадиоорганизации будут решать вопрос по поводу переоформления лицензий и языков, на которых будут выходить их передачи.

Вместе с тем она отметила, что ситуация остается устоявшейся, ведь компании, которые хотели что-то изменить в своем вещании, уже переоформили лицензии с изменениями. Теперь заявления на переоформление лицензий будут подавать те ТРК, которые считают, что они должны удовлетворить потребности национальных меньшинств в выпуске программ на их языках.

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Как сообщал УНИАН, 20 августа Нацсовет по телерадиовещанию утвердил новые образцы заявлений о выдаче (продлении), переоформлении и выдаче дубликата лицензий на вещание. В частности, из образцов заявлений изъята графа «Язык(и), на котором(ых) будут вестись передачи (%)».

В то же время, некоторые эксперты не исключают постепенного исчезновения украинского языка из украинского теле- и радиоэфира из-за введения норм закона «Об основах государственной языковой политики».

3 июля Верховная Рада приняла закон «Об основах государственной языковой политики», что вызвало волну протестов по всей Украине.

10 августа закон вступил в силу.