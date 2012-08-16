На Банковой говорят: украинское ТВ будет вещать на том языке, которого хочет зритель

Украинское телевидение не станет полностью русскоязычным, несмотря на изменения, предложенные Законом «О принципах государственной языковой политики».

Как сообщает радио «Свобода», в их эфире руководитель Главного управления обеспечения доступа к публичной информации Администрации Президента Украины Денис Иванеско, в частности, заявил, что на украинском телевидении действует рыночная конкуренция, и если зритель хочет получать информацию на определенном языке, то рынок ему это предложит.

Д.Иванеско прокомментировал заявление председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Владимира Манжосова о том, что в соответствии с Законом «О принципах государственной языковой политики» Нацсовет отменит в бланке лицензий телеканалов графу «языки».

«Я считаю, что здесь должен быть баланс. Вы знаете, что Президент Украины поручил Кабинету министров создать рабочую группу, и она начала свою работу. Она должна выработать программу развития украинского языка и предусмотреть там меры и соответствующее финансирование, чтобы украинский язык как государственный развивался. А во-вторых, это должно формировать рынок. Если зритель хочет получать информацию на русском, армянском, любым другом языке, то рынок ему предложит. Здесь должна быть свобода информации, свобода предложения», – сказал Д.Иванеско.

В свою очередь шеф-редактор проектов «Телекритика» Наталия Лигачева выразила убеждение, что после отмены в бланке лицензий графы «языки» большинство украинских телеканалов будут использовать прежде всего русский язык. Она не соглашается с тем, что в сфере медиа должны действовать исключительно рыночные условия.

Справка УНИАН. 3 июля Верховная Рада Украины приняла Закон "О принципах государственной языковой политики", что вызвало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.

Закон разрешает использовать русский язык в официальном делопроизводстве в регионах, не менее 10% жителей которых разговаривают на этом языке.

10 августа Закон «О принципах государственной языковой политики» вступил в силу.