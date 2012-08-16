На Банковой говорят: украинское ТВ будет вещать на том языке, которого хочет зритель
Есть подозрение, что большинство украинских телеканалов будут использовать прежде всего русский язык.
Украинское телевидение не станет полностью русскоязычным, несмотря на изменения, предложенные Законом «О принципах государственной языковой политики».
Как сообщает радио «Свобода», в их эфире руководитель Главного управления обеспечения доступа к публичной информации Администрации Президента Украины Денис Иванеско, в частности, заявил, что на украинском телевидении действует рыночная конкуренция, и если зритель хочет получать информацию на определенном языке, то рынок ему это предложит.
Д.Иванеско прокомментировал заявление председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Владимира Манжосова о том, что в соответствии с Законом «О принципах государственной языковой политики» Нацсовет отменит в бланке лицензий телеканалов графу «языки».
«Я считаю, что здесь должен быть баланс. Вы знаете, что Президент Украины поручил Кабинету министров создать рабочую группу, и она начала свою работу. Она должна выработать программу развития украинского языка и предусмотреть там меры и соответствующее финансирование, чтобы украинский язык как государственный развивался. А во-вторых, это должно формировать рынок. Если зритель хочет получать информацию на русском, армянском, любым другом языке, то рынок ему предложит. Здесь должна быть свобода информации, свобода предложения», – сказал Д.Иванеско.
В свою очередь шеф-редактор проектов «Телекритика» Наталия Лигачева выразила убеждение, что после отмены в бланке лицензий графы «языки» большинство украинских телеканалов будут использовать прежде всего русский язык. Она не соглашается с тем, что в сфере медиа должны действовать исключительно рыночные условия.
Справка УНИАН. 3 июля Верховная Рада Украины приняла Закон "О принципах государственной языковой политики", что вызвало волну протестов по всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями.
Закон разрешает использовать русский язык в официальном делопроизводстве в регионах, не менее 10% жителей которых разговаривают на этом языке.
10 августа Закон «О принципах государственной языковой политики» вступил в силу.