Гайтана - в финале Евровидения

Гайтана, представляющая на международном песенном конкурсе Украину, вышла в финал.

Вместе с нейв финальную частьсегодня вышлипредставители Литвы,Боснии и Герцеговины,Сербии,Швеции,Норвегии,Македонии,Эстонии,Мальтыи Турции, которые присоединились к победителям первого полуфинала: Румынии,Молдове, Исландии, Венгрии, Дании, Албании, Кипру, Греции, Россиии Ирландии.

Итак, в результате полуфиналов, состоявшихся 22 и 24 мая, определилась двадцатка финалистов. Кроме них на сцену Baku Crystal Hall в финале 26 мая выйдут исполнительница из Азербайджана и пяти стран - учредительниц конкурса (Германия, Испания, Великобритания, Франция и Италия).

1. Великобритания. Энгельберт Хампердинк. Love Will Set You Free



2. Венгрия. "Компакт Диско". Sound Of Our Hearts



3. Албания. Рона Нишлиу. Suus



4. Литва. Донни Монтелл. Love Is Blind



5. Босния и Герцеговина. Майя Сар. Korake Ti Znam



6. Россия. "Бурановские бабушки". Party For Everybody



7. Исландия. Грета Салоуме и Йонси. Never Forget



8. Кипр. Иви Адаму. La La Love



9. Франция. Анггун. Echo (You And I)



10. Италия. Нина Дзилли. L'Amore È Femmina (Out Of Love)



11. Эстония. Отт Лепланд. Kuula



12. Норвегия. Туджи. Stay



13. Азербайджан. Сабина Бабаева. When The Music Dies



14. Румыния. "Мандинга". Zaleilah



15. Дания. Солуна Самай. Should've Known Better



16. Греция. Элефтерия Элефтериу. Aphrodisiac



17. Швеция. Лорин. Euphoria



18. Турция. Джан Бономо. Love Me Back



19. Испания. Пастора Сотер. Quédate Conmigo (Stay With Me)



20. Германия. Роман Лоб. Standing Still



21. Мальта. Курт Каллейя. This Is The Night



22. Македония. Калиопи. Crno I Belo



23. Ирландия. Джон и Эдвард Граймз. Waterline



24. Сербия. Желько Йоксимович. Nije Ljubav Stvar



25. УКРАИНА. ГАЙТАНА. BE MY GUEST



26. Молдова. Паша Парфений. Lăutar

Победителей конкурса, как и в прошлом году выберут при помощи зрительского голосования и профессиональных жюри в каждой стране.