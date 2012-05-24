Гайтана - в финале Евровидения
Зрительским голосованием подведен итог второго полуфинала Евровидения-2012.
Гайтана, представляющая на международном песенном конкурсе Украину, вышла в финал.
Вместе с нейв финальную частьсегодня вышлипредставители Литвы,Боснии и Герцеговины,Сербии,Швеции,Норвегии,Македонии,Эстонии,Мальтыи Турции, которые присоединились к победителям первого полуфинала: Румынии,Молдове, Исландии, Венгрии, Дании, Албании, Кипру, Греции, Россиии Ирландии.
Итак, в результате полуфиналов, состоявшихся 22 и 24 мая, определилась двадцатка финалистов. Кроме них на сцену Baku Crystal Hall в финале 26 мая выйдут исполнительница из Азербайджана и пяти стран - учредительниц конкурса (Германия, Испания, Великобритания, Франция и Италия).
1. Великобритания. Энгельберт Хампердинк. Love Will Set You Free
2. Венгрия. "Компакт Диско". Sound Of Our Hearts
3. Албания. Рона Нишлиу. Suus
4. Литва. Донни Монтелл. Love Is Blind
5. Босния и Герцеговина. Майя Сар. Korake Ti Znam
6. Россия. "Бурановские бабушки". Party For Everybody
7. Исландия. Грета Салоуме и Йонси. Never Forget
8. Кипр. Иви Адаму. La La Love
9. Франция. Анггун. Echo (You And I)
10. Италия. Нина Дзилли. L'Amore È Femmina (Out Of Love)
11. Эстония. Отт Лепланд. Kuula
12. Норвегия. Туджи. Stay
13. Азербайджан. Сабина Бабаева. When The Music Dies
14. Румыния. "Мандинга". Zaleilah
15. Дания. Солуна Самай. Should've Known Better
16. Греция. Элефтерия Элефтериу. Aphrodisiac
17. Швеция. Лорин. Euphoria
18. Турция. Джан Бономо. Love Me Back
19. Испания. Пастора Сотер. Quédate Conmigo (Stay With Me)
20. Германия. Роман Лоб. Standing Still
21. Мальта. Курт Каллейя. This Is The Night
22. Македония. Калиопи. Crno I Belo
23. Ирландия. Джон и Эдвард Граймз. Waterline
24. Сербия. Желько Йоксимович. Nije Ljubav Stvar
25. УКРАИНА. ГАЙТАНА. BE MY GUEST
26. Молдова. Паша Парфений. Lăutar
Победителей конкурса, как и в прошлом году выберут при помощи зрительского голосования и профессиональных жюри в каждой стране.