Победители MTV Video Music Awards 2007 (4 фото)

В Лас-Вегасе в воскресенье вечером прошла ежегодная церемония вручения наград телеканала MTV - Video Music Awards 2007.

Награда в номинации "исполнитель года" досталась Джастину Тимберлейку за "Let Me Talk To You/ My Love," "SexyBack" и "What Goes Around...Comes Around". "Исполнительницей года" была признан Ферджи с клипами: "Big Girls Don`t Cry (Personal)," "Glamorous", "Fergalicious".

Тимберлейк также получил награду MTV в категории "Универсал года", вручаемую исполнителям, добившимся успеха не только на музыкальном поприще.

В главной номинации церемонии "видео года", Тимберлейк с видеоклипом на песню "What Goes Around...Comes Around", в котором снялась актриса Сарлетт Йоханссон, проиграл совместному творению Рианны и Jay-Z "Umbrella". Клип "Umbrella" стал и "синглом года". "What Goes Around...Comes Around" получил награды за лучшую режиссуру и лучшую хореографию.

В номинации "Самый потрясающий союз" победили Шакира и Бейонсе за совместную работу "Beautiful Liar". Бейонсе, также как Тимберлейк, считалась фаворитом Video Music Awards 2007, однако получила лишь одну награду.

Звание группы года было присуждено Fall Out Boy за композиции "This Ain`t a Scene, It`s an Arms Race" и "Thnks Fr Th Mmrs". А дебютом года признали Gym Class Heroes за "Clothes Off" и "Cupid`s Chokehold/ Breakfast in America".

VMA 2007 в категории "лучший монтаж" отдали авторам клипа Gnarls Barkley "Smiley Faces".

Лента.ру