Сегодня в Венеции открывается 75-й международный кинофестиваль.

Как сообщает NEWSru, в этом году знаменитый и самый старый кинофестиваль в мире празднует 75-летие своего основания. Впервые он прошел в 1932 году, но не проводился в годы войны, а также несколько фестивалей не имели конкурса. Но тем не менее фестиваль отмечается в этом году как юбилейный. По счету кинофорум, который пройдет с 29 августа по 8 сентября, 64-й.

В этом году в конкурсе участвуют 22 фильма, в том числе: "Игра навылет" (Sleuth) Кеннета БРАНА с Джудом ЛОУ и Майклом КЕЙНОМ, "К печати" (Redacted) Брайана Де ПАЛЬМЫ, "Ночной дозор" (Nightwatching) Питера ГРИНУЭЯ, "Любовь Астреи и Селадона" (Les Amours d`Astree et Celadon) французского классика Эрика РОМЕРА, "Это свободный мир" (It`s a Free World) Кена ЛОУЧА, "Порочная связь" (Lust, Caution) Энга ЛИ, "Меня там нет" (I`m Not There) Тодда ХЕЙНСА с Ричардом ГИРОМ, Кейт БЛАНШЕТТ и Джулианной МУР, «12» Никиты МИХАЛКОВА (римейк классической ленты "Двенадцать разгневанных мужчин").

Откроется фестиваль фильмом английского режиссера Джо РАЙТА "Искупление" (Atonement) по одноименному роману Иэна МАКЬЮЭНА. В картине снялись Кира НАЙТЛИ, Джеймс МАКЭВОЙ, Ромола ГАРАИ и Ванесса РЕДГРЕЙВ.

В честь юбилея фильмы будет судить представительное жюри, составленное только из режиссеров. Возглавит его китайский режиссер Чжан ИМОУ ("Проклятие золотого цветка", "Дом летающих кинжалов", "Герой"), который, помимо прочего, известен тем, что получил за свою карьеру рекордное количество венецианских "Львов" - двух золотых (в 1992 году за "Историю Кью Дзю" и в 1999 году за "Ни на один меньше"), а также одного серебряного, за "Красные фонари" (1991).

Наряду с Чж.ИМОУ конкурсные фильмы будут судить известная своими эротическими картинами француженка Катрин БРЕЙЯ; новозеландка Джейн КЭМПИОН, чье "Пианино" было удостоено трех "Оскаров", а "Ангел за моим столом" получил в 1990 году Гран-при венецианского жюри; итальянец Эммануэле КРИАЛЕЗЕ, заработавший в прошлом году "Серебряного льва" за "Новый мир"; мексиканец Алехандро Гонсалес ИНЬЯРРИТУ ("Вавилон", "21 грамм", "Сука любовь"); работающий в Италии турок Ферзан ОСПЕТЕК ("Окно напротив", "Сатурн") и голландец Пол ВЕРХУВЕН, чья "Черная книга" участвовала в прошлогоднем венецианском конкурсе, но призов не получила.

Внеконкурсная программа в этом году тоже получилась интересной. Закроется фестиваль фильмом "Кровные братья" (Tian tang kou) китайского режиссера Алекси ТАНА (Alexi Tan). Также вне конкурса будут показаны картины "Мечта Кассандры" (Cassandra`s Dream) Вуди АЛЛЕНА, "Банзай, режиссер" (Kantoku banzai!) Такеши КИТАНО, "Девушка, разрезанная надвое" (La fille coupe en deux) Клода ШАБРОЛЯ и "Кристофор Колумб: загадка" (Cristovao Colombo - O enigma) Мануэля ОЛИВЕЙРЫ.

Внимание кинокритиков привлекает и специальная программа "Тайная история итальянского кино", посвященная спагетти-вестернам: фильмы для нее подбирал Квентин ТАРАНТИНО. По этому случаю будет представлена отреставрированная копия классического фильма Серджио ЛЕОНЕ - "За пригоршню долларов" (Per un pugno di dollari).

Победители фестиваля станут известны 8 сентября, в день закрытия.