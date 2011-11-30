В Луцке 30 улицам сменили "советские" названия (список)

Городской совет Луцка переименовал 27 улиц, названия которых были связаны с советской эпохой.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение большинством голосов депутаты приняли сегодня.

«За» проголосовали 39 депутатов, 4 - «против», всего в городском совете - 50 избранников.

Новые названия улиц вступят в силу с 1 декабря 2012 года.

Улицу Бабушкина переименовали в улицу Госпитальную, улицу Горького - в улицу Пятницкая горка, улицу Доватора - в улицу Христианскую, улицу Кирова - в улицу Петра Болбочана, улицу Колхозную - в улицу Садовую, переулок Колхозный – в переулок Садовый, улицу Котовского – в улицу Холоднояривську, улицу Краснодонцев – в улицу Князей Острожских, улицу Куйбышева – в улицу Алексея Шума, улицу Невского – в улицу Цукрову, улицу Олега Кошевого – в улицу Балковскую, улицу Орджоникидзе – в улицу Митрополита Андрея Шептицкого, улицу Пролетарскую – в улицу Роговую, улицу Совхозную – в улицу Григория Гуляницкого, улицу Свердлова – в улицу Покальчуков, улицу Тухачевского – в улицу Андрея Марцинюка, улицу Тюленина – в улицу Петра Могилы, улицу Ульяны Громовой – в улицу Иосафата Кунцевича, улицу Фрунзе – в улицу Степана Кривенького, улицу Щорса – в улицу Александра Богачука, улицу Чкалова – в улицу Ивана Кожедуба, улицу Баумана – в улицу Петра Маха, улицу Пархоменко – в улицу Яблуневу, улицу Лазо – в улицу Георгия Гонгадзе, улицу Радищева – в улицу Срибну, улицу Земнухова – в улицу Князей Ружинских , улицу Бринского – в улицу Архитектора Метельницкого.

Согласно решению, будут изготовлены и установлены соответствующие информационные стенды и таблички. Также будут приняты меры по изменению почтовых адресов зданий и земельных участков на переименованных улицах.